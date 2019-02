Andreea Mantea are o relație, însă preferă să o țină departe de ochii curoșilor. Vedeta nu s-a afișat public alături de bărbatul care o face fericită.

Focoasa brunetă nu a vrut nici să dezvăluie identitatea acestuia. Andreea Mantea a explicat că nu își mai dorește să-și expună povestea de iubire, așa cum s-a întâmplat cu anterioarele sale relații.

„Am intrat în viața publică de la o vârstă fragedă și fără prea multă experiență în a manageria totul. Consider că am făcut multe greșeli, dar am învățat din ele, așa că nu regret absolut nimic din trecut. Au fost niște învățături pentru mine, iar acum am grijă să nu mai greșesc.

Este exclus să mai repet aceleași greșeli, una dintre cele pe care le-am făcut în trecut a fost să-mi expun public relația de iubire. Nu vreau să mai vorbesc despre ele, mă limitez doar a spune că da, îmi bate inima din iubire pentru cineva.

Vreau să țin pentru mine, este mai bine așa. Sunt extrem de fericită, de împlinită și îmi este foarte bine!”, a explicat Andreea Mantea, potrivit wowbiz.ro.

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute brunete din showbiz-ul românesc. Ea a moderat diverse emisiuni, la mai multe posturi de televiziune. Vedeta este mama unui băiețel, David, din povestea de iubire pe care a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea.

