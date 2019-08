De Dana Aramă,

Cazul adolescentei Alexandra Măceșanu a marcat-o și pe fosta prezentatoare de televiziune Andreea Marin. Pe contul său de Facebook, vedeta și-a spus foarte clar părerea despre cazul care a revoltat întreaga Românie.

Aceasta a vorbit despre sentimentele care au încercat-o în momentul în care a aflat despre tragedie.

„Când s-a întâmplat acest caz, nu eram în țara și îmi impusesem, timp de 3 zile, să mă rup de știri, de realitatea de zi cu zi cât mai mult posibil, pentru a-i dărui timpul și atenția mea copilului meu, pentru care plecasem într-o incursiune rară, demult visată și planificată…

…Așa că am citit mult mai târziu această istorie dureroasă… după ce am aflat-o din vorbele celor apropiați. Revoltă interioară, identificarea cu durerea părintilor, fiind și eu părinte, mi-au adus nopți nedormite și un blocaj, pe care eu rar l-am trăit. Am fost incapabilă să formulez o opinie coerentă, știind că ea e umbrită de un acut sentiment de… întuneric, ca să folosesc un termen decent.

Nu aș vrea să spun câte scenarii dezarmante îi trec unui părinte prin minte, când fără să vrea se gândește la situații prin care ar putea trece propriul copil. Ce dorință aprinsă de a întoarce lumea noastră cu susul în jos. Sentimente care nu mă onorează m-au traversat: furtună interioară, răzbunare ținută în frâu ce oricum nu ar fi adus nimic bun, tot ce e mai sumbru, pur și simplu, da, recunosc!”, a spus vedeta.

Andreea Marin a comentat în termeni duri și despre incompetența celor care ar trebui să se ocupe de siguranța cetățenilor.

„Suntem sătui de incompetenți, de scuze și de legi care permit mizeriei umane să se ascundă după ele, atunci când nu își fac treaba până la capăt sau cum ar trebui. De indolenți, de oameni fără suflete, de „șefi” la capătul celălalt al firului unde ar trebuie să se afle cei demni de a găsi soluții și a-ți dărui speranța și încredere

Un sistem în care nu treci de portar fiindcă se simte stăpân pe poartă în spatele căreia doarme, nicidecum nu păzește, un sistem în care „meșterul” se crede „specialist” sau „maestru” chiar și când strică, în loc să repare, un sistem în care criminalul își alege ora convenabilă să atace, căci știe că nu e nimeni care să se deranjeze pentru el până la 6 dimineața.

Suntem sătui să plecăm capul și să ne fie frică să ieșim pe stradă. Să spunem „saru’mana” pentru prea puțin prost crescuților și incompetenților. Suntem sătui să ne mințim că e pace, când legea supraviețuirii e mai perfidă uneori decât pe timp de război. Suntem sătui să nu ne simțim în siguranță la noi acasă. Și să știm că există și oameni buni în țara asta, care însă nu au șansa pe care o merită, de cele mai multe ori, să decidă ce e bun și sănătos pentru noi. Nu au susținere, alianțe cu cine trebuie sau nu pleacă destul capul și nu promit ce trebuie”, a adăugat ea.

Andreea Marin își încheie postarea din online cu o serie de întrebări legate de comportamentul celor de la serviciul de urgență 112:

„Pun o întrebare: acestor „persoane” ce se aflau la celălalt capăt al firului când această fetiță înspăimântată a sunat cerând ajutor, probabil părinți și ei, le e bine în propria piele, știind la ce a condus indiferența și lipsa lor de omenie, pur și simplu? Cum au fost sancționați, pentru că au „ținut linia ocupată” fără niciun rost? Cum se mai privesc în oglindă și în ochii celor din jur?!”

Vineri, 2 august 2019, anchetatorii au stabilit că resturile umane găsite în soba improvizată din curtea casei din caracal a lui Gheorghe Dincă aparțin doar Alexandrei Măceșanu, tânăra de 15 ani, dispărută pe 24 iulie. Testele ADN au confirmat astfel varianta lui Gheorghe Dincă, care a susținut, la scurt timp după ce a fost arestat, că el a omorât-o pe Alexandra și i-a ars corpul.

