ONG-ul cere procurorilor să termine ancheta penală mai repede

FACIAS cere instanței să dispună procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj urgentarea finalizării anchetei penale și trimiterea celor vinovați în judecată. Andrei a murit în noiembrie 2024, la Spitalul Târgu Jiu, după ce a așteptat mai multe ore transferul la Craiova, acuzându-se neintervenția chirurgicală la timp pentru o peritonită. Deși s-a solicitat, într-un final, o ambulanță de la Craiova pentru a fi transferat, a fost prea târziu.

Adolescentul de 16 ani a petrecut aproximativ 6 ore în incinta Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu înainte de a înceta din viață.

„FACIAS continuă lupta pentru dreptate în cazul lui Andrei Drăgan, adolescentul de 16 ani lăsat să moară în spitalul din Târgu Jiu în noiembrie 2024, după ce medicii care ar fi trebuit să îi salveze viața au refuzat să îl opereze”, a transmis ONG-ul într-un comunicat.

După 15 luni de la deschiderea dosarului penal, ancheta nu a fost finalizată, iar medicii responsabili nu au fost încă trimiși în judecată.

„Luni, 23 februarie 2026, va avea loc termenul de judecată în care s-a solicitat urgentarea finalizării urmăririi penale. Judecătorii urmează să stabilească un termen limită până la care procurorii sunt obligați să finalizeze ancheta în dosarul lui Andrei”, a transmis FACIAS.

Procurorii nu au pus sub acuzare nicio persoană, după 15 luni

FACIAS precizează că, în prezent, dosarul este „menținut într-o fază preliminară, in rem, fără ca procurorii să fi pus sub acuzare nicio persoană”.

„Modul în care autoritățile gestionează decesul unui copil într-o unitate sanitară de stat afectează direct încrederea cetățenilor în sistemul medical. Menținerea dosarului penal nesoluționat de aproape un an și jumătate, fără emiterea unui rechizitoriu sau a unei soluții clare, nu face decât să prelungească starea de incertitudine și să lase impresia că neglijența medicală poate rămâne nepedepsită”, mai arată sursa citată.

FACIAS cere dreptate pentru Andrei și anunță că va continua toate demersurile legale până când cei responsabili vor fi trași la răspundere.

„Decesul unui adolescent de 16 ani, survenit ca urmare a refuzului unor medici de a interveni chirurgical nu poate rămâne o simplă statistică, iar persoanele responsabile nu trebuie să rămână nepedepsite din cauza birocrației sau a inacțiunii instituționale”, mai adaugă reprezentanții ONG-ului

FACIAS, împreună cu asociațiile de pacienți din România, solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență un proiect de modificare a procedurii de soluționare a plângerilor de malpraxis: „Ca pacienții și familiile lor să aibă acces la o procedură clară, accesibilă și eficientă, iar responsabilitatea medicală să nu mai fie blocată în birocrație și procese interminabile”.

