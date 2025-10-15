Fostul artist, devenit între timp cunoscut pentru performanțele sale sportive și implicarea civică, a povestit pe Facebook cum a primit ordinul MApN și ce l-a nemulțumit la modul în care documentul a fost conceput și transmis.

„Astăzi am primit (prin poliție, la ușă, în jurul orei 14) un ordin de chemare la exerciții și antrenamente de mobilizare, pentru… poimâine. Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și, probabil, mă alegeam cu o amendă…”, a scris Andrei Roșu, neștiind că anunțul ar fi urmat să fie lipit de ușă dacă nimeni din locuință nu răspundea.

Nu a fost deranjat de chemare, ci de lipsa informațiilor

Fostul solist a subliniat că nu a fost deranjat de chemarea în sine, ci de lipsa unor informații esențiale din documentul oficial. „După ce am citit documentul, mi-am dat seama că ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț:

– unde exact se desfășoară exercițiile (în cazarmă sau pe teren),

– ce tip de echipament trebuie să aducem, – dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi,

– un număr de contact al unității, pentru întrebări sau clarificări, și, mai ales, să fie trimis din timp, nu cu doar două zile înainte”. Andrei Roșu a adăugat că, dincolo de birocrație, comunicarea ar trebui să reflecte respect și transparență față de cetățeni: „Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe”.

Artistul a mai subliniat că legea ar trebui să ofere claritate și pentru cei care, din motive morale sau de conștiință, nu doresc să participe la exerciții militare: „Și cred că ar fi corect ca, pentru cei care din motive morale sau de conștiință nu doresc să participe la eventuale confruntări armate, să fie clar comunicată alternativa legală – serviciul alternativ civil, care este prevăzut de lege.”

În final, Roșu a conchis că scopul acestor exerciții este legitim, dar forma de organizare poate face diferența între încredere și confuzie: „Exercițiile de mobilizare pot avea un scop legitim – instruirea, organizarea, pregătirea – dar felul în care sunt comunicate și organizate face toată diferența între încredere și confuzie.”

Un alt participant i-a răspuns: „Am fost astăzi acolo”

La scurt timp după postare, un alt bărbat i-a comentat lui Andrei Roșu, explicând cum s-a desfășurat, în realitate, o zi de instrucție pentru rezerviști: „Nu trebuie să îți duci niciun fel de echipament. Primești tot, de la șosete până la centură. Totul este nou. Dimineața am fost primiți într-un cort militar unde am primit informații, am fost așteptați cu apă și cafea.

După ce ne-am echipat, am primit câte două sandvișuri și apă. Se trece prin niște ateliere cu diferite arme, după care se merge în poligon cu microbuze ale armatei. Acolo, iar ceva prezentări – prim ajutor, armament, etc. Tragerea propriu-zisă se face cu instructor separat pentru fiecare persoană. Se ia masa – una caldă și gustoasă, în cazul nostru. Întoarcere la unitate, dezechipare. Pe la ora 14 eram acasă. Toată lumea a fost extrem de calmă și respectuoasă.”

Acesta a menționat totuși și un aspect critic: „Partea cu echipamente noi pentru zeci de mii de foști militari mi se pare o risipă de buget grosolan. Dar deja asta e altă poveste.”

Andrei Roșu: „Nu e vorba de panică, ci de claritate”

După valul de reacții stârnit de prima postare, Andrei Roșu a revenit cu un nou mesaj, în care a explicat intențiile sale și a oferit un exemplu de bune practici din străinătate: „Am postat ieri câteva sugestii despre cum poate fi îmbunătățit ordinul de chemare a rezerviștilor, astfel încât să genereze cât mai puțină panică și cât mai puține întrebări. Mulți au interpretat postarea mea — despre un ordin absolut normal pentru o țară aflată lângă o zonă de război — ca pe o posibilă înrolare pentru front. Dar intenția mea a fost alta.”

Artistul a comparat sistemul românesc cu cel din Elveția, pe care îl consideră un model de organizare și responsabilitate civică: „Elvețienii au un sistem interesant: după instruirea inițială, revin anual, de la 18 până la 50 de ani, pentru câte două-trei săptămâni de pregătire militară. Nu e vorba de o mobilizare permanentă, ci de o formă de menținere a pregătirii și disciplinei – un exercițiu de responsabilitate civică și organizare exemplară.”

El a remarcat că, în Elveția, ordinele de chemare conțin mult mai multe detalii utile și sunt trimise cu cel puțin două săptămâni înainte: „Un ordin de chemare la armată în Elveția conține aceleași informații ca cel românesc, dar are, în plus, câteva detalii de bun-simț și – foarte important – se trimite cu cel puțin 14 zile înainte (nu cu 1-2 zile). Include locul chemării, instrucțiuni de transport, echipament, cazare, alimentație și numere de contact pentru clarificări.”

În final, fostul solist de la „Gaz pe foc” a încheiat cu un ton calm și constructiv: „O zi frumoasă! Slt. Roșu 🙂”.

Cine e Andrei Roșu

Fost solist în trupa Gaz pe foc și sportiv, Andrei Roșu a intrat în Cartea Recordurilor în anul 2011, fiind primul om din lume care a alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente.

„În urmă cu aproape 11 ani am decis să îmi schimb viața, să mă reinventez, din dorința de a deveni un model real pentru copiii mei.

La vremea aceea aveam 20 de kilograme în plus, am început să fac sport, am fost mai atent la nutriție, tot de atunci am început să particip la concursuri pe care unii oameni le consideră extreme, dar care pentru mine sunt parte a normalității.

Am peste 50.000 km alergați, am ajuns în 70 de țări, am reușit să termin cele mai grele curse de maraton și ultratriatlon de pe planetă și am strâns peste 2 milioane de lei pentru cauzele sociale în care cred”, a spus el într-o emisiune la Pro TV.

De ceva vreme a intrat și în lumea afacerilor, produce și comercializează produse vegane precum brânzeturi, icre, granola.

