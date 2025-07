Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Militarul ucrainean a fost supus unor acte de tortură brutale în timp ce se afla în captivitate rusă. Andrei Pereverzev, luptător din Brigada 79 Aeropurtată a Forțelor Armate Ucrainene, a descris experiențele sale traumatizante.

Pereverzev a fost capturat pe 24 februarie 2024, în timpul luptelor de lângă Novomihailovka, din sudul regiunii Donețk.

Rănit, Pereverzev le-a cerut armatei ruse să-l execute, dar, în schimb, a fost dus în spatele frontului, unde a fost bătut și torturat cu șocuri electrice 24 de ore încontinuu, înainte de a fi operat pentru rănile suferite.

Medicii au declarat că explozia i-a afectat vezica urinară, uretra și rectul. Intestine afectate i-au fost îndepărtate. După operație, Pereverzev a fost transferat la un alt spital, „nr. 15”, probabil Spitalul Orășenesc nr. 15 din Donețk.

Acolo, prizonierul de război a văzut pentru prima dată inscripția întipărită pe burtă, „Glorie Rusiei”. Pereverzev crede că inscripția i-a fost întipărită pe abdomen de un „sadic chirurg”, cu un fier de lipit, mai degrabă decât cu un electrocauter medical. Niciun angajat al instituției medicale nu s-a identificat.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia. pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ