Daily Mail scrie că fostul sportiv se lăuda că la vila sa din România, de aproape 700.000 de euro, are montat un sistem de camere de securitate de înaltă tehnologie, că este protejat de gărzi înarmate și deține mai multe arme.

În vila de lux din Pipera, Tate ar fi ascuns sume mari de bani, avea aur și ceasuri în seifuri de mărimea unui frigider și o flotă de supermașini, mai scrie ziarul britanic.

Anchetatorii care au percheziționat vila din Voluntari a fraților Andrew și Tristan Tate au găsit pistoale, săbii, teancuri de bani, dar și o statuetă reprezentând o gorilă, făcută din dolari, potrivit imaginilor făcute publice de DIICOT și de Poliția Română (IGPR).

Într-un interviu pentru Times, din septembrie, „Cobra-Tate” recunoștea că se teme pentru siguranța lui, încât nu numai că are propria sa „armată privată”, dar doarme la cap cu o macetă!

Influencerul britanic și-a prezentat în mod regulat stilul său de viață din „ascunzătoarea de lux” pe rețelele sociale.

Fotografiile interioare postate pe paginile lui de Instagram și ale fratelui său arată camere de securitate de înaltă tehnologie sau un dulap în care se află o serie de arme.

O cameră de trabucuri cu lambriuri din lemn, cu fotolii din piele și scaune de birou pare să fie camera în care și-a înregistrat replica batjocorită de Greta Thunberg, unde a fost văzut fumând un trabuc și încordându-și pectoralii.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf