Investigația a început după ce clientei i s-au părut suspecte activitățile din contul său. Ea a raportat situația directorului băncii, care a însoțit-o la secția de poliție pentru a depune plângere, relatează publicația franceză Midi Libre.

Instituția bancară a restituit suma furată, iar anchetatorii au descoperit că bărbatul avea un stil de viață „mult peste veniturile declarate”.

La percheziția domiciliului angajatului, polițiștii au confiscat mai multe produse de lux. Anchetatorii au stabilit că acesta închiria o mașină Tesla și achiziționase recent un apartament în valoare de 150.000 de euro.

Acesta transfera banii prin conturile fratelui și mamei sale, care nu erau la curent cu înșelătoria.

Acum, bărbatul riscă până la cinci ani de închisoare și plata unei amenzi. El trebuie, de asemenea, să returneze banii furați. Autoritățile continuă cercetările pentru a determina dacă există și alte victime ale acestei fraude.

În 2024, doi angajaţi ai unei bănci au fost cercetaţi într-un dosar de fraudă, după ce unul dintre ei, ajutat de celălalt, a creat un cont de internet banking pe numele unui client şi apoi a retras bani. Prejudiciul cauzat persoanei vătămate s-a ridicat la aproape 140.000 de euro.





