Omis din postarea de Ziua Internațională a Bărbatului

Bărbatul, Darren Cooper, manager de magazin, se afla în concediu medical din cauza anxietății atunci când directorul regional a publicat o postare în care îi felicita pe liderii bărbați din companie.

În mesaj, șeful lăuda echipa spunând că aceștia „se prezintă la muncă în fiecare zi, își pun ecusonul cu numele și oferă sprijin, îndrumare și leadership”.

Postarea era însoțită de o fotografie cu managerii de magazin din regiune, fiecare fiind numit și etichetat, cu excepția lui Cooper.

Cooper a declarat în fața tribunalului pentru conflicte de muncă din Cardiff că s-a simțit „exclus, umilit și violat” atunci când a văzut postarea.

Potrivit acestuia, faptul că nu a fost inclus în mesajul public, în timp ce ceilalți manageri au fost menționați, l-a afectat profund, mai ales în contextul problemelor sale de sănătate mintală.

Tribunalul muncii a decis în favoarea lui Cooper, stabilind că situația a reprezentat hărțuire legată de dizabilitate și tratament nefavorabil din cauza unei consecințe a dizabilității sale.

În urma deciziei, acesta va primi 11.852 de lire sterline despăgubiri, dintre care 7.500 de lire pentru prejudiciu emoțional.

Cooper a început să lucreze la Sainsbury’s în 1993 și a spus că are „sânge portocaliu”, făcând referire la culoarea mărcii lanțului de supermarketuri.

Acesta devenise manager în 2010, într-un magazin din sudul Țării Galilor.

Bărbatul a intrat în iulie 2022 în concediu medical din cauza anxietății.

În noiembrie, managerul său direct, Matt Hourihan, a postat pe Yammer și LinkedIn pentru a sărbători Ziua Internațională a Bărbatului.

Ziua Internațională a Bărbatului se sărbătorește în fiecare an pe data de 19 noiembrie.

„Aș dori să-mi iau un moment pentru a-i sărbători pe liderii de sex masculin din echipa mea și a le mulțumi pentru tot ceea ce faceți pentru a contribui la transformarea magazinelor noastre din South Wales, Gloucestershire și Worcester în locuri unde colegii adoră să lucreze și clienții adoră să facă cumpărături. Toți faceți asta în timp ce duceți vieți aglomerate și în afara serviciului, ocupându-vă de probleme de sănătate, familie și personale în același mod în care o fac toți ceilalți, și totuși vă prezentați cu toții la serviciu în fiecare zi, vă puneți un ecuson cu numele și oferiți sprijin, îndrumare și conducere miilor de colegi care lucrează în regiunea noastră. Mulțumesc și la mulți ani de Ziua Internațională a Bărbatului!”, a scris șeful în postare, în noiembrie 2022.

Postarea a fost însoțită de o fotografie cu fiecare manager de magazin regional numit și etichetat, cu excepția domnului Cooper.

Cum se apără șeful

Angajatul a subliniat că a suferit „daune suplimentare de nenumărate ori”, de fiecare dată când a fost întrebat de prieteni și cunoștințe dacă a părăsit compania, din cauza acestei postări.

Pe de altă parte, șeful a susținut că dl. Cooper a șters WhatsApp-ul și a spus că nu dorește să fie contactat. De aceea a considerat că este mai bine să nu mai posteze despre el. În plus, a adăugat că nu are o fotografie a domnului Cooper și că a considerat nepotrivit să întrebe.

Cooper a fost concediat în iunie 2023, după numeroase discuții despre momentul în care se va întoarce la muncă.

Totuși, judecătorii au respins alte acuzații formulate de angajat, printre care cele privind discriminarea directă pe motive de dizabilitate și concedierea abuzivă.

