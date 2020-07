Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost cel care a scris primul despre acest caz, pe pagina sa de Facebook.

“Azi dimineață am primit informații că un angajat din Direcția Tehnică a Primăriei Cluj-Napoca a fost depistat pozitiv la testul pentru depistarea noului coronavirus. Transmit public DSP Cluj îndemnul să facă urgent ancheta epidemiologică în Primăria Cluj-Napoca și să depisteze imediat alte cazuri de infectare pentru a nu risca viața funcționarilor din primărie și nici a cetățenilor care intră în contact cu aceștia. Angajații primăriei sunt speriați, pe bună dreptate, pentru că nimeni din conducerea primăriei nu are o reacție constructivă după acest caz de coronavirus confirmat!”, a scris deputatul.

Contactat de Libertatea, primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că nu este nevoie ca angajații instituției pe care o conduce să fie testați.

Există o persoană care la plecarea în concediu s-a testat în vederea plecării în străinătate și a fost identificată pozitiv. Nu a mai fost nevoie de anchetă epidemiologică în primărie, pentru că ea a fost singură în birou, întrucât celelalte două colege erau în concediu. Este complet asimptomatică, se simte foarte bine, va repeta testul când legea permite. Până atunci, nu se va prezenta la serviciu. Emil Boc:

Cine vrea să se testeze, o face pe banii lui

Edilul dă asigurări că “nu există niciun alt angajat, nici cu simptome, nici cu altceva de COVID în Primăria Cluj-Napoca”.

Întrebat cum de este atât de sigur, din moment ce oamenii nu au fost testați, Boc a precizat că se bazează pe cuvântul angajatei sale.

În primărie, se poartă obligatoriu mască. Persoana respectivă a purtat mască tot timpul. Dacă specialiștii asta au stabilit, asta s-a făcut. Pot eu să îi oblig pe oameni să își facă teste cu 300 de lei? Dacă doresc, să își facă, oricine poate să își facă. Emil Boc:

Directorul DSP Cluj, dr. Mihai Moisescu-Goia, precizează că șefa Achizițiilor Publice din Primăria Cluj a aflat în urmă cu trei zile că are coronavirus.

“Doamna Lupea a fost asimptomatică, s-a prezentat la testare în 10 iulie, pozitivă în data de 11, când s-a și internat. Și acum tot asimptomatică este. Din ancheta epidemiologică pe care am derulat-o, nu are contact decât cu părinții, soțul, doi prieteni și o vecină. În urma acestei anchete, am testat și mama, care a devenit simptomatică, și ea este pozitivă și internată în spital. Ceilalți contacți se află în izolare la domiciliu și sunt urmăriți de medicul de familie”, a declarat, pentru Libertatea, șeful DSP Cluj.

Cât despre motivul pentru care nu se fac testări în cadrul primăriei, dr. Moisescu susține că nu este nevoie, din moment ce femeia a declarat că a purtat mască tot timpul.

“De la serviciu nu avem pe nimeni care să se încadreze în categoria de contact. La birou a fost cu mască, a declarat că a purtat tot timpul mască, astfel că nu am găsit niciun contact. Chiar și când am vorbit eu cu dânsa era cu mască pe figură, pusă corect”, a dat asigurări dr. Mihai Moisescu-Goia.

Întrucât DSP Cluj a stabilit că nu este nevoie ca angajații Primăriei Cluj-Napoca să fie testați, cei care vor să afle dacă au sau nu coronavirus trebuie să se testeze contra cost.

Și prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, are coronavirus. El a stat internat împreună cu soţia sa şi copilul de 9 luni, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, din 3 iulie, când au fost depistați pozitiv cu COVID-19, până luni, când a cerut externarea, pentru că de 10 zile sunt asimptomatici.

În județul Cluj sunt 790 de cazuri de coronavirus, 19 dintre acestea fiind confirmate în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate marți de autorități.

Peste 33.500 de persoane infectate cu coronavirus și 1.931 de decese este bilanțul la care a ajuns România în 14 iulie, din 26 februarie, când a fost confirmat primul caz de COVID-19.

Marți, autoritățile au anunțat 637 de cazuri noi de coronavirus și alte 30 de decese. Vârful epidemiei a fost în 11 iulie, care au fost 698 de cazuri noi de COVID-19.

