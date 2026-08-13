Cele mai multe poziții deschise în prezent pe eJobs.ro pentru personalul medical sunt de asistent medical generalist, asistent medical pentru fizioterapie, medic dermatolog, cardiolog, diabetolog, medic pentru medicină de familie sau medic pentru medicină internă. Sunt, de asemenea, posturi disponibile pentru medici stomatologi sau tehnicieni dentari. „Acestea sunt doar joburile care se adresează candidaților cu pregătire medicală, însă, separat, pentru același domeniu, mai sunt scoase în piață și poziții din departamente auxiliare ale clinicilor medicale, precum recepționer, reprezentant de vânzări ori contabil”, detaliază Bogdan Badea. Candidații cei mai căutați de clinicile medicale din străinătate sunt, de asemenea, asistenții medicali, dar și medicii diabetologi și de nutriție, cardiologii, medicii de familie și cei de medicină internă. Cele mai multe oferte vin din partea angajatorilor din Germania, Irlanda, Franța, Belgia și Italia. 

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, media salarială netă, al nivel național, pentru un asistent din sistemul privat este de 6.000 de lei, iar pentru un medic – de 12.000 de lei. Datele arată însă diferit cu mult dacă le compară cu cele din străinătate, unde un asistent medical pornește de la 2.500 de euro pe lună, în timp ce un medic specialist pleacă de la 5.000 de euro pe lună, dar poate depăși cu ușurință pragul de 10.000 de euro lunar, în funcție de specializare (chirurgie, ATI, cardiologie), de numărul de ore lucrate sau de regimul de colaborare.

Și în ceea ce privește numărul de aplicări, domeniul medical rămâne unul nișat. Din cele peste 8,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, 500.000 au mers către joburile din zona medicală. Nici pentru străinătate interesul nu este mai mare, în condițiile în care joburile postate de angajatorii din afara țării nu au adunat mai mult de 1.200 de aplicări din ianuarie și până acum. „Chiar și în acest context, mediul privat rămâne un concurent puternic al sistemului public de sănătate care continuă să se confrunte cu o criză de personal, criză care a dus la tensiuni puternice în sistem și care a făcut ca, în cele din urmă, Guvernul să aprobe un memorandum pentru deblocarea a peste 6.800 de posturi pentru medici și asistenți. Procesul de angajări este însă mai complicat, pentru că trebuie urmați anumiți pași, conform unui calendar, ceea ce înseamnă că abia peste o lună se vor face primele angajări”, explică Bogdan Badea.

Conform datelor Jobradar24.ro, cel mai mare agregator de joburi din România și parte a eJobs.o, anul acesta, instituțiile medicale publice au scos 1.600 de posturi noi pentru medici, asistenți medicali, infirmieri, precum și personal auxiliar.

În acest moment, 15.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 8.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV. Dintre acestea, puțin peste 1.000 de joburi sunt pentru domeniul medicină/sănătate.

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor. 

Sursa foto: unsplash.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
GSP.RO
Dialog spumos între David Popovici și rivalul Egor Kornev: „Vino în Rusia! Eu am Mercedes, tu ai Porsche, o să-ți arăt eu”
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
GSP.RO
„S-a produs ceva extraordinar” » David Popovici, după ce și-a învins rivalul din Rusia în finala la 100m liber: „Am simțit că trebuie să-l întrec pe rus! Am făcut ce știu mai bine în ultima parte”
Parteneri
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
Libertateapentrufemei.ro
Cutremurător! Ce mesaj a postat iubita lui Alexandru, tânărul ucis în accidentul din Brașov. Mama fetei a intervenit și ea: "Iubirea mea...."
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul.ro
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
Fanatik.ro
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Financiarul.ro
O țintă aeriană a pătruns în spațiul României, survolând Tulcea timp de 10 minute
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Schimbări radicale la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din 2027
ObservatorNews.ro
Schimbări radicale la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din 2027
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Libertateapentrufemei.ro
Codin Maticiuc, dezvăluiri dureroase! Ambii părinți au fost diagnosticați cu cancer, dar tatăl său a presimțit. Cancerul mamei e mai agresiv
Parteneri
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
GSP.ro
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
GSP.ro
Sumele amețitoare plătite de UEFA amantei lui Infantino » Ce a făcut soția actualului președinte FIFA când a aflat că acesta o înșela cu secretara
Parteneri
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
Mediafax.ro
ALERTĂ pe o plajă din România! DRONĂ observată la doar 15 metri de stabilopozi. Anunțul autorităților
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Redactia.ro
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
UPDATE: A doua alertă! Cinci drone au fost reperate lângă Tulcea! A fost emis un mesaj RO-Alert după ce una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian românesc
KanalD.ro
UPDATE: A doua alertă! Cinci drone au fost reperate lângă Tulcea! A fost emis un mesaj RO-Alert după ce una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian românesc

Politic

Parteneri
David Popovici, calificări și semifinale la 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. Prima reacție a „Rechinului” după seriile de dimineață: „Mi-am permis să mă relaxez”
Fanatik.ro
David Popovici, calificări și semifinale la 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. Prima reacție a „Rechinului” după seriile de dimineață: „Mi-am permis să mă relaxez”
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online