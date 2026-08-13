„Ziua de astăzi poate fi foarte bine gestionată”, a precizat oficialul, subliniind că temperaturile moderate contribuie la un consum mai scăzut de energie.

Procedura de deconectare a Unității 2 a centralei nucleare Cernavodă a început joi dimineață, la ora 7.00, și este așteptat ca până la ora 11.00 să fie complet oprită.

Potrivit Nuclearelectrica, această oprire controlată respectă standardele stricte de siguranță și monitorizare, fără a afecta securitatea nucleară, personalul, mediul sau populația.

„Specialiștii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unității în funcție de prognozele privind nivelul Dunării, prioritizând toate marjele de securitate nucleară”, a precizat compania.

Pentru a compensa cei 680-700 MW furnizați anterior de Unitatea 2, România se bazează pe importuri și pe producția din surse eoliene.

„În aceste zile ne ajută partea eoliană, vântul, cu un maxim estimat în jur de 1.500 MW, un minim de 100 MW și o medie de 500-600 MW”, a explicat Cristian Bușoi.

În cazul în care va fi nevoie de suplimentarea producției interne, există soluții de rezervă.

„Estimarea ar fi pentru săptămâna viitoare, doar dacă va fi necesar. Avem în rezervă Unitatea 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia, care poate furniza în jur de 300 MW, iar restul până la 600 MW poate fi compensat din rezerva hidroelectrică, din lacuri”, a adăugat Bușoi.

Decizia finală aparține Dispecerului Energetic Național, în funcție de producția eoliană și de cantitățile disponibile din import.

Pentru joi, consumul național de energie era estimat să rămână sub 7.000 MW, o valoare gestionabilă fără dificultăți majore. „Nu vom avea nici temperaturi foarte ridicate, ceea ce arată că ziua de astăzi poate fi foarte bine gestionată”, a punctat secretarul de stat.

Oprirea temporară a centralei nucleare de la Cernavodă este realizată cu respectarea tuturor normelor de siguranță, iar autoritățile sunt pregătite să intervină cu soluții rapide în cazul unor cereri suplimentare de energie, asigurând stabilitatea sistemului energetic național.

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