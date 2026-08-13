Evenimentul, transmis live la ora 01:00 (ora României), a adus câteva surprize notabile, detaliate mai jos. Potrivit The Verge, noile produse vin cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește performanța, rezistența și funcțiile software.

Google Pixel 11

Google Pixel 11 a fost lansat cu un design similar cu Pixel 10, dar aduce opțiuni de culoare noi, precum „hibiscus pink”, „frost”, „pistachio green” și „obsidian black”. Telefonul este echipat cu noul cip Tensor G6, care, conform Google, permite o navigare web cu 25% mai rapidă și o încărcare a aplicațiilor cu 15% mai rapidă.

Bateria promite o autonomie de peste 30 de ore și suportă încărcare wireless cu 25% mai rapidă față de modelul anterior. Camera telefonului a fost îmbunătățită semnificativ. Pixel 11 include lentile de 48MP wide, 13MP ultrawide și 10.8MP telephoto cu zoom optic 5x, plus o cameră frontală de 10.5MP.

Google afirmă că senzorul wide captează cu 56% mai multă lumină, iar teleobiectivul oferă un Super Zoom de până la 30x.

Google Pixel 11 Pro și Pro XL: HiLight LED și îmbunătățiri ale camerei

Modelele Pixel 11 Pro și Pro XL includ o noutate interesantă: HiLight LED, o lumină integrată în bara camerei, care semnalizează apelurile primite sau interacțiunile Gemini. „Această funcție va fi extinsă în viitor pentru notificări personalizate”, au spus cei de la Google.

Pixel 11 Pro dispune de un ecran cu o luminozitate maximă de 3.600 de niți și camere actualizate: un senzor telephoto de 48MP cu zoom Pro 120x, unul wide de 50MP și o cameră ultrawide de 48MP.

Sunt disponibile patru culori: „canyon”, „fog”, „olive” și „matte obsidian”.

Pixel 11 Pro Fold: Durabilitate și design premium

Pixel 11 Pro Fold vine cu cele mai subțiri margini pentru un dispozitiv Fold și este de trei ori mai durabil decât predecesorul său, Pixel 10 Pro Fold. Construit cu materiale rezistente la apă și praf (IP68), acest model oferă o luminozitate mai mare cu 20% și o autonomie a bateriei de până la 24 de ore.

Camera sa include lentile de 48MP wide, 10.5MP ultrawide și 10.8MP telephoto cu zoom Super 30x. Din păcate, acest device nu se va comercializa în România.

Funcții noi pentru camerele Pixel

Google introduce și o serie de actualizări software pentru camere, disponibile pe întreaga gamă Pixel 11. Modul „Magic Capture” permite extragerea de fotografii și clipuri din înregistrări video, iar presetările Camera Looks adaugă stiluri personalizate precum „Minmal” și „Editorial”.

Pixel 11 Pro vine la pachet și cu funcția Pro Stable Video, capabilă să înregistreze până la 8K. Creator Suite, o nouă secțiune din aplicația Camera, oferă instrumente pentru editare video și îmbunătățirea audio.

Pixel Watch 5: Funcții avansate de sănătate

Pixel Watch 5, deși păstrează designul generației anterioare, aduce funcții de sănătate avansate. Detectarea Urgențelor Respiratorii poate iniția un apel de urgență dacă nivelul SpO2 scade semnificativ, iar ceasul monitorizează calitatea respirației în timpul somnului.

Din septembrie, vor fi disponibile și tendințe pentru tensiunea arterială și rezistența la insulină. Noul smartwatch include planuri de antrenament generate de AI și cel mai precis GPS pentru trasee de exerciții, conform Google.

Pixel Tag: Răspunsul Google la AirTag

Google intră pe piața trackerelor cu Pixel Tag, un dispozitiv de urmărire care va fi disponibil din 11 noiembrie. Pixel Tag este rezistent la apă și praf (IP67) și include o baterie CR2032 care durează peste un an.

Pixel Buds Pro 2: ANC îmbunătățit și o culoare nouă

Google a anunțat Pixel Buds Pro 2 într-o nouă culoare „olive green”, lansată pe 12 august pentru a se potrivi cu Pixel 11 Pro și Pro Fold. Tot în septembrie, un update software va îmbunătăți funcția de anulare activă a zgomotului.