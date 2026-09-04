Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la Chișinău la o conferință internațională dedicată siguranței online și efectelor mediului digital asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. La eveniment, aceasta a purtat o rochie albastru intens, într-o nuanță apropiată de cea aleasă de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

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Mirabela Grădinaru, prezentă la conferința de la Chișinău

Mirabela Grădinaru a fost prezentă la conferința internațională „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”, organizată la Chișinău. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Președinției Republicii Moldova, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa.

La reuniune au participat oficiali, specialiști, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, ai societății civile și ai organizațiilor de tineri. Discuțiile au vizat protejarea copiilor și adolescenților într-o perioadă în care tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi.

Ce a transmis partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a intervenit în cadrul panelului la nivel înalt „Mediile digitale și sănătatea mintală a tinerilor”, unde a participat alături de Maia Sandu.

Aceasta a subliniat că protecția copiilor în mediul online trebuie să implice autoritățile, școala, sistemul medical și familiile. „Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și pentru conectare, dar, fără îndrumare și fără măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Prima-doamnă a României a comparat protecția copiilor în lumea fizică cu provocările din mediul digital. „Timp de generații, a proteja un copil a însemnat să construiești spații fizice sigure în jurul lui, acasă, la școală, în comunitate. Existau granițe pe care le puteam vedea și uși pe care le puteam închide. Astăzi, lumea exterioară nu mai are nevoie de o ușă ca să intre în viața copiilor noștri. Poate ajunge la ei printr-un ecran”, a spus partenera lui Nicușor Dan.

În opinia sa, regulile de protecție ar trebui să fie aceleași, indiferent dacă este vorba despre lumea reală sau despre cea virtuală. „Nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția pe care o așteptăm pentru copii în lumea fizică și protecția pe care o cerem pentru ei în lumea digitală. Copiii se mișcă firesc între aceste două medii și este responsabilitatea noastră să îi protejăm în egală măsură”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Întâlnire cu Maia Sandu și reprezentanți ai OMS

În timpul vizitei la Chișinău, Mirabela Grădinaru a avut o întâlnire tête-à-tête cu Maia Sandu. De asemenea, aceasta s-a întâlnit cu Natasha Azzopardi Muscat, director pentru Sisteme de Sănătate în cadrul Biroului Regional al OMS pentru Europa.

La conferință, partenera președintelui Nicușor Dan a fost însoțită de consilierii de stat Diana Punga și Vlad Ionescu.

Participanții au discutat despre efectele mediilor digitale asupra siguranței online, sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților. Un alt obiectiv al conferinței a fost stabilirea unor priorități comune și a unor măsuri naționale coordonate.

De asemenea, organizatorii au pus accent pe implicarea tinerilor în elaborarea și monitorizarea politicilor care îi vizează.

Mirabela Grădinaru și Maia Sandu au ales aceeași culoare

Din punct de vedere vestimentar, aparițiile celor două oficiale au avut un element comun: culoarea albastru intens.

Maia Sandu a purtat o rochie-costum cambrată, cu rever clasic în V și închidere la două rânduri de nasturi. Piesa avea mâneci trei-sferturi, buzunare cu clapă și o croială dreaptă, până la nivelul genunchilor. Ținuta a fost completată de pantofi stiletto negri.

Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie midi într-o nuanță apropiată de albastrul ales de președinta Republicii Moldova. Rochia are un decolteu larg, de tip bărcuță, mâneci trei-sferturi și o croială conică, ce urmărește linia siluetei.

Un șliț discret oferă libertate de mișcare, iar designul păstrează o linie simplă, potrivită pentru un eveniment oficial. Partenera lui Nicușor Dan și-a completat apariția cu un colier delicat, purtat la baza gâtului, și pantofi într-o nuanță deschisă, gri-perlat sau nude.

Rochia a mai fost purtată la un eveniment internațional

Rochia aleasă de Mirabela Grădinaru este de la brandul Andreei Raicu și are un preț de 1.250 de lei. Aceasta a mai purtat aceeași piesă vestimentară la summitul internațional dedicat copiilor, educației și riscurilor tehnologiei, organizat la Washington de Melania Trump, prima-doamnă a Statelor Unite. La acel eveniment, Mirabela Grădinaru a ales și același colier.

Deși au optat pentru nuanțe apropiate de albastru, Maia Sandu și Mirabela Grădinaru au construit apariții diferite. Președinta Republicii Moldova a ales o ținută cu linii precise și o notă protocolară, în timp ce Mirabela Grădinaru a preferat o rochie cu o croială mai feminină și mai fluidă.

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