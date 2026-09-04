Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a participat la Chișinău la o conferință internațională dedicată siguranței online și efectelor mediului digital asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților. La eveniment, aceasta a purtat o rochie albastru intens, într-o nuanță apropiată de cea aleasă de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Mirabela Grădinaru și Maia SanduIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

Mirabela Grădinaru, prezentă la conferința de la Chișinău

Mirabela Grădinaru a fost prezentă la conferința internațională „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților”, organizată la Chișinău. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Președinției Republicii Moldova, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa.

La reuniune au participat oficiali, specialiști, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic, ai societății civile și ai organizațiilor de tineri. Discuțiile au vizat protejarea copiilor și adolescenților într-o perioadă în care tehnologia ocupă un loc tot mai important în viața de zi cu zi.

Ce a transmis partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru a intervenit în cadrul panelului la nivel înalt „Mediile digitale și sănătatea mintală a tinerilor”, unde a participat alături de Maia Sandu.

Aceasta a subliniat că protecția copiilor în mediul online trebuie să implice autoritățile, școala, sistemul medical și familiile. „Tehnologia este un instrument valoros pentru educație și pentru conectare, dar, fără îndrumare și fără măsuri de protecție, poate deveni dăunătoare”, a transmis Mirabela Grădinaru.

Prima-doamnă a României a comparat protecția copiilor în lumea fizică cu provocările din mediul digital. „Timp de generații, a proteja un copil a însemnat să construiești spații fizice sigure în jurul lui, acasă, la școală, în comunitate. Existau granițe pe care le puteam vedea și uși pe care le puteam închide. Astăzi, lumea exterioară nu mai are nevoie de o ușă ca să intre în viața copiilor noștri. Poate ajunge la ei printr-un ecran”, a spus partenera lui Nicușor Dan.

În opinia sa, regulile de protecție ar trebui să fie aceleași, indiferent dacă este vorba despre lumea reală sau despre cea virtuală. „Nu ar trebui să existe nicio diferență între protecția pe care o așteptăm pentru copii în lumea fizică și protecția pe care o cerem pentru ei în lumea digitală. Copiii se mișcă firesc între aceste două medii și este responsabilitatea noastră să îi protejăm în egală măsură”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.

Întâlnire cu Maia Sandu și reprezentanți ai OMS

În timpul vizitei la Chișinău, Mirabela Grădinaru a avut o întâlnire tête-à-tête cu Maia Sandu. De asemenea, aceasta s-a întâlnit cu Natasha Azzopardi Muscat, director pentru Sisteme de Sănătate în cadrul Biroului Regional al OMS pentru Europa.

La conferință, partenera președintelui Nicușor Dan a fost însoțită de consilierii de stat Diana Punga și Vlad Ionescu.

Participanții au discutat despre efectele mediilor digitale asupra siguranței online, sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților. Un alt obiectiv al conferinței a fost stabilirea unor priorități comune și a unor măsuri naționale coordonate.

De asemenea, organizatorii au pus accent pe implicarea tinerilor în elaborarea și monitorizarea politicilor care îi vizează.

Mirabela Grădinaru și Maia Sandu au ales aceeași culoare

Din punct de vedere vestimentar, aparițiile celor două oficiale au avut un element comun: culoarea albastru intens.

Maia Sandu a purtat o rochie-costum cambrată, cu rever clasic în V și închidere la două rânduri de nasturi. Piesa avea mâneci trei-sferturi, buzunare cu clapă și o croială dreaptă, până la nivelul genunchilor. Ținuta a fost completată de pantofi stiletto negri.

Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie midi într-o nuanță apropiată de albastrul ales de președinta Republicii Moldova. Rochia are un decolteu larg, de tip bărcuță, mâneci trei-sferturi și o croială conică, ce urmărește linia siluetei.

Un șliț discret oferă libertate de mișcare, iar designul păstrează o linie simplă, potrivită pentru un eveniment oficial. Partenera lui Nicușor Dan și-a completat apariția cu un colier delicat, purtat la baza gâtului, și pantofi într-o nuanță deschisă, gri-perlat sau nude.

Rochia a mai fost purtată la un eveniment internațional

Rochia aleasă de Mirabela Grădinaru este de la brandul Andreei Raicu și are un preț de 1.250 de lei. Aceasta a mai purtat aceeași piesă vestimentară la summitul internațional dedicat copiilor, educației și riscurilor tehnologiei, organizat la Washington de Melania Trump, prima-doamnă a Statelor Unite. La acel eveniment, Mirabela Grădinaru a ales și același colier.

Deși au optat pentru nuanțe apropiate de albastru, Maia Sandu și Mirabela Grădinaru au construit apariții diferite. Președinta Republicii Moldova a ales o ținută cu linii precise și o notă protocolară, în timp ce Mirabela Grădinaru a preferat o rochie cu o croială mai feminină și mai fluidă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
Viva.ro
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
GSP.RO
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Adevarul.ro
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
ObservatorNews.ro
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax.ro
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal
KanalD.ro
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă