Anna Sorokin (33 de ani) a debutat pe 17 septembrie și a fost trimisă acasă după 8, în urma primei etape eliminatorii a noului sezon din show-ul „Dancing with the Stars”. Escroaca internațională germană de origine rusă a concurat alături de partenerul ei purtând brățara de urmărire pe gleznă, relatează agenția Associated Press și Bild.