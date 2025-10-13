ANSVSA, avertisment asupra riscului crescut de focare de boli la animale

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra riscului crescut de apariție a focarelor de boli la animale în România. Situația epidemiologică la nivel european este îngrijorătoare, iar nerespectarea regulilor privind mișcarea animalelor agravează problema.

Țara noastră se confruntă cu mai multe boli transmisibile, inclusiv pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre.

În prima jumătate a lunii octombrie 2025, Comisia Europeană a raportat numeroase focare și cazuri de boli la animale în întreaga Europă. Aceste boli au un impact semnificativ asupra sănătății publice și a economiei zootehnice. România se numără printre țările afectate.

Cum arată situația epidemiologică în Europa

În perioada 1-13 octombrie, la nivel european și național, s-au înregistrat:

54 de focare de pestă porcină africană la porci domestici, din care 25 în România

154 de cazuri la mistreți, din care două în România

Un focar de antrax în Spania

15 focare de gripă aviară la păsări domestice în mai multe state UE

18 cazuri la păsări sălbatice

10 focare de dermatoză nodulară contagioasă la bovine în Spania și Italia

114 focare de variolă ovină și caprină

8 focare de rabie, din care 6 în România, afectând bovine, câini și vulpi

21 de focare de boala limbii albastre, inclusiv în județul Sibiu (serotip 4)

Cele mai recente cazuri de pestă porcină au fost depistate în Arad, la șase luni de la închidere ultimului focar. Peste 130 de animale au fost ucise.

Ce măsuri de prevenire a pestei porcine, rabiei și variolei recomandă ANSVSA

ANSVSA a intensificat acțiunile de control la nivel național încă de la începutul anului. Inspectorii verifică:

Transporturile de animale

Exploatațiile comerciale și nonprofesionale

Respectarea normelor sanitar-veterinare privind mișcarea, identificarea și înregistrarea animalelor

Ce sancțiuni au aplicat inspectorii ANSVA în urma controalelor

De la începutul anului, s-au efectuat 28.405 controale oficiale în exploatațiile comerciale și în trafic. În urma acestora, s-au aplicat 2.700 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 3,6 milioane de lei. Totodată, s-au constatat 977 de abateri la exploatațiile de animale.

S-au emis 3 ordonanțe de suspendare a activității și 31 de ordonanțe de interzicere a activității. S-au actualizat datele pentru 274.626 de animale în Baza Națională de Date (BND).

Amenzile au fost date pentru:

Transportul ilegal de animale, fără documente sanitar-veterinare

Utilizarea mijloacelor de transport neautorizate sau nedezinfectate

Vânzarea și cumpărarea de animale fără documente legale

Deținerea de animale neidentificate

ANSVSA îi îndeamnă pe români să fie responsabili

ANSVSA subliniază că bolile transmisibile ale animalelor pot avea consecințe grave, atât economic, cât și sanitar. Acestea afectează sectorul zootehnic, industria alimentară și, în unele cazuri, sănătatea publică (cum este cazul rabiei sau al antraxului).

„ANSVSA acționează permanent pentru protejarea sănătății animalelor și a siguranței alimentare, printr-un sistem riguros de supraveghere și control sanitar-veterinar. Situația epidemiologică actuală la nivel european impune responsabilitate și vigilență din partea tuturor celor implicați — autorități, medici veterinari și crescători de animale.

Respectarea regulilor sanitar-veterinare este esențială pentru prevenirea focarelor și limitarea riscurilor care pot afecta nu doar economia zootehnică, ci și sănătatea publică”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Recomandările ANSVSA pentru crescătorii de animale din România

Având în vedere situația epidemiologică, ANSVSA le recomandă crescătorilor din România:

Să nu cumpere și să nu vândă animale fără documente legale

Să nu transporte animale cu mijloace neautorizate sau nedezinfectate

Să notifice medicul veterinar la orice suspiciune de boală

Să respecte restricțiile de mișcare în zonele cu focare

Prevenirea focarelor depinde în mare măsură de responsabilitatea crescătorilor și a transportatorilor de animale. ANSVSA solicită: respectarea strictă a legislației sanitar-veterinare și informarea imediată a medicului veterinar în caz de suspiciune de boală.

