„Din păcate, avem din nou pestă porcină în Arad, este vorba de două focare, ambele în gospodăriile populaţiei. Unul dintre focare a fost confirmat în 7 octombrie, în cartierul Grădişte din municipiul Arad, iar al doilea a fost confirmat la periferia oraşului Nădlac”, a declarat Marcel Roșu, directorul DSVSA Arad.

În Arad, focarul de pestă porcină africană include 117 porci, dintre care 37 adulți și restul purcei. La Nădlac, sunt afectați 16 porci adulți. Autoritățile au acționat prompt, aprobând planul de măsuri în câteva ore de la confirmare.

Animalele infectate au fost sacrificate și incinerate. S-au efectuat dezinfecții, iar comunitățile din raza de 10 km a focarelor au fost informate.

DSVSA a notificat fermele comerciale pentru intensificarea măsurilor de biosecuritate.

În județul Arad există 22 de ferme mari, cu peste 60.000 de porci. Anterior, cinci focare de pestă au evoluat în județ, ultimul fiind închis în aprilie. Reapariția bolii reprezintă o amenințare semnificativă pentru sectorul porcin din regiune.

