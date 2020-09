„Ieri am avut febră, iar în această dimineaţă nu am simţit gustul pastei de dinţi. Deoarece acestea sunt simptome ale infecţiei cu noul coronavirus, am făcut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Mă simt puţin slăbit, dar per total sunt bine. Mâine mă duc la spital pentru o nouă examinare şi bineînţeles că voi urma recomandările medicilor. Numărul infecţiilor este în creştere, aşa că îndemn pe toată lumea să respecte regulile de prevenire”, a scris Antal Arpad pe Facebook.

Antal Arpad a obținut, duminică, al patrulea mandat de primar al municipiului Sfântu Gheorghe. Candidat din partea UDMR la alegerile locale, acesta a fost votat de peste 76% dintre cei prezenți la urne.

Foto: Facebook / Antal Arpad

