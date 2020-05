La ora actuală, nu există nici un tratament dovedit pentru COVID-19 și nici un vaccin. Singura armă cu adevărat eficientă împotriva acestui virus este chiar sistemul nostru imunitar.



Nu toate tipurile de imunitate sunt construite la fel



Sistemul nostru imunitar e capabil să țină sub control un șir nesfârșit de virusuri și bacterii. De multe ori face acest lucru producând anticorpi specifici. Acești anticorpi sunt proteine specializate în detectarea și distrugerea anumitor tipuri de molecule.



Unii anticorpi sunt eficienți pe viață, motiv pentru care nu mai putem lua anumite boli după ce le-am făcut sau am fost vaccinați. Alți anticorpi însă durează mult mai puțin, și imunitatea este mult mai incertă.



În cazul gripei, spre exemplu, imunitatea dată de vaccin ar dura aproximativ un an, deși există studii care sugerează că ar dura de fapt doar câteva luni. Fie pentru că anticorpii dispar în timp, fie că virusul suferă mutații, vaccinul antigripal își poate pierde din eficiență în timp.



Spre deosebire de virusurile gripale, noul coronavirus are o rată de mutație foarte lentă, ceea ce ar sugera că imunitatea ar putea dura mai mult, dar persistă întrebarea legată de durata anticorpilor.



Deși sunt încă multe lucruri pe care nu le știm despre reacția imunitară provocată de noul coronavirus în corpul uman un nou studiu sugerează ca mai toată lumea care se vindecă de COVID-19 dezvoltă anticorpi.



Anticorpi împotriva SARS-CoV-2



Studiul a analizat reacția imunitară a 1,343 de oameni care au fost diagnosticați cu COVID-19 în New York. Toți cu excepția a 3 au dezvoltat anticorpi specifici împotriva SARS-CoV-2, virusul care cauzează boala.



Acest rezultat e foarte încurajator pentru că existau temeri că doar anumite cazuri ar dezvolta anticorpi (spre exemplu cazurile cu simptome mai grave). Epidemiologii prognozau că, dacă organismul învinge virusul atunci se produc și anticorpi, dar în lipsa datelor, era doar o teorie. Acest studiu pare să confirme bănuielile.



Nu s-a observat nici o corelație între nivelul de anticorpi și severitatea simptomelor, gen, vârstă sau orice alt factor medical semnificativ. S-a observat în studii anterioare că oameni cu un nivel mai ridicat de anticorpi au tendința de a combate boala mai ușor, dar acest lucru rămâne de confirmat în studii viitoare.



Un alt punct important de menționat este testul de anticorpi în sine. Mai multe astfel de teste au fost produse și utilizate în ultima perioadă, dar nu e clar cât de precise sunt aceste teste. Studiul a fost folosit un test dezvoltat de virusologul Florian Krammer de la Icahn School of Medicine, un test care are o șansă de sub 1% de a produce rezultate false.



Nu toți anticorpii sunt buni



Deși acest studiu ne dă vești îmbucurătoare, lucrurile sunt în continuare departe de a fi clare. Dacă cercetătorii sunt acum mai siguri de existența anticorpilor, sunt la fel de multe întrebări legate de ce înseamnă acești anticorpi.



În primul rând, nu toți anticorpii contribuie la protecția corpului. O parte din ei ar putea înrăutăți lucrurile cauzând inflamații care pot fi chiar mai rele decât simptomele bolii. S-ar putea ca toți acești anticorpi să ofere protecție, dar și ca o parte din ei să fie legați de multele complicații asociate cu COVID-19 — la ora actuală, încă nu știm.



Apoi, existența anticorpilor nu înseamnă neapărat și imunitate. Aici încă nu s-a trecut încă de stadiul de bănuială: cercetătorii suspectează că existența acestor anticorpi ajută organismul să distrugă virusul, dar nu sunt dovezi concludente în acest sens.



Apoi, există problema duratei. Chiar și presupunând că este obținută o oarecare imunitate, nu e deloc clar cât ar dura această imunitate. Din păcate, nu există un sistem care să simuleze accelerat acest scenariu, astfel încât nu avem decât să așteptăm și să vedem cât durează imunitatea la pacienți.

