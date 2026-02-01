Un sat minuscul, pierdut în munți

Ascuns într-o zonă muntoasă din statul Victoria, Licola are doar câteva clădiri din lemn și tablă, un magazin general, un parc pentru rulote și o benzinărie, toate grupate în jurul unei străzi principale. Deși are o populație de numai cinci persoane, orașul este un punct-cheie pentru turiștii care merg spre Parcul Național Alpin, dar și pentru șoferi, pompieri sau localnici din zonele din jur.

Întregul oraș, aflat la aproximativ trei ore de mers cu mașina de Melbourne, a fost scos la vânzare cu un preț estimat între 6 și 10 milioane de dolari australieni.

„Este casa mea. Nu am unde să plec”

Leanne ODonnell este omul care ține Licola în viață. Ea administrează magazinul general și este, alături de familia ei și câțiva apropiați, unul dintre foarte puținii locuitori permanenți ai orașului.

„Este pur și simplu un loc uimitor. Când am venit aici, oamenii îmi spuneau că nu voi face bani. Dar eu nu am venit ca să fac un milion de dolari”, a declarat ODonnell pentru BBC. Ea a cumpărat afacerea în 2022 și spune că i s-a dat de înțeles că va putea rămâne acolo pe termen lung. Problema este că nu deține clădirile, ci doar le închiriază, iar contractul nu a mai fost reînnoit.

„În alte locuri, dacă pierzi spațiul, te muți. Aici nu ai unde. Acesta este orașul”, spune ea.

De ce a fost scos orașul la vânzare

Licola este proprietatea unei organizații locale a Lions Club, care a folosit zona timp de zeci de ani pentru tabere destinate copiilor și tinerilor defavorizați. Reprezentanții clubului spun că nu mai pot susține financiar orașul, din cauza costurilor tot mai mari, a clădirilor vechi și a scăderii numărului de tabere organizate.

„Decizia de a vinde nu a fost luată ușor”, a transmis conducerea, care susține că banii obținuți vor fi folosiți pentru a finanța în continuare programe pentru copii, în alte locații.

Furia comunității și o petiție cu mii de semnături

Vânzarea a provocat revoltă în rândul localnicilor din regiune și al celor care au trecut de-a lungul anilor prin Licola. Pe rețelele sociale au apărut sute de mesaje critice, iar o petiție prin care se cere ca Leanne ODonnell să fie lăsată să rămână în oraș a strâns peste 8.000 de semnături.

„Oamenii se bazează pe acest magazin. Închiderea lui ar afecta o zonă întreagă”, a scris un utilizator.

Alții se tem că orașul va ajunge în mâinile unui dezvoltator imobiliar și își va pierde complet rolul comunitar. În acest moment, nu se știe cine va cumpăra Licola și ce planuri va avea noul proprietar. Reprezentanții Lions Club spun că există interes pentru achiziție, dar nu pot garanta că taberele sau activitățile comunitare vor continua în același loc.

