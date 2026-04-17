Într-o industrie în care milioane de haine sunt returnate zilnic, tânără din România vine cu o idee care ar putea schimba regulile jocului.

„Nu vreau să vin doar cu o inovație tehnologică, vreau să schimb felul în care oamenii iau decizii atunci când fac cumpărături online. Am fondat Irisphera, o soluție de fashion-tech care schimbă destul de mult modul în care oamenii cumpără haine online. Practic, poți să probezi hainele folosind propria ta poză, ca să vezi cum ar arăta pe tine, nu pe un model generic”, a spus Antonia Dumitriu în exclusivitate pentru Libertatea.

Pentru tânăra antreprenoare, totul a pornit de la o observație simplă: oamenii iubesc moda, dar nu au încredere în ceea ce cumpără online.

„Am realizat că nu lipsa opțiunilor este problema, ci lipsa siguranței. Oamenii nu știu cum vor arăta în hainele respective, iar asta îi face să ezite înaintea unei achiziții. Într-o lume în care shoppingul online a devenit ceva normal, această ezitare costă atât pentru clienți, cât și pentru branduri”, a adăugat ea.

De la pasiune la strategie

Cu background în modă și styling, Antonia Dumitriu a înțeles rapid că industria are nevoie de mai mult decât estetică: are nevoie de claritate și siguranță!

„Moda este despre identitate. Dar online-ul a transformat-o, de multe ori, într-un proces impersonal. Aici am văzut oportunitatea. Așa a luat naștere platforma care le permite utilizatorilor să vadă cum li se potrivesc hainele înainte să le cumpere, folosind propria fotografie”, a mai spus Antonia Dumitriu pentru Libertatea.

Deși tehnologia este în centrul proiectului, tânăra insistă că viziunea din spate este mult mai profundă: „Ceea ce face diferența nu este doar tehnologia, ci poziționarea. Nu vrem să înlocuim stilistul sau experiența umană, ci să o amplificăm”.

Platforma este deja folosită de branduri internaționale și a început să se extindă în piețe precum Orientul Mijlociu și Asia. Oceanus, Batts, Padova, Sana Osmani, dar și firme românești precum Bluzat sunt doar câteva dintre brandurile care au îmbrățișat acest start-up fondat de o antreprenoare atât de tânără.

Pentru Antonia Dumitriu, obiectivul este clar: eliminarea incertitudinii din shoppingul online. Mai mult decât atât, ea își dorește ca experiența de cumpărare să devină una emoțională și sigură în același timp.

„Astăzi oamenii cumpără și speră că va fi bine. Noi vrem să schimbăm asta. Vrem să trecem de la «Oare îmi vine?» la «Știu că mi se potrivește!»”, a mai afirmat Antonia Dumitriu.

Dincolo de produs, tânăra vorbește despre o schimbare mai mare: felul în care oamenii interacționează cu moda: „Nu este despre a vinde mai mult. Este despre a ajuta oamenii să aleagă mai bine”!