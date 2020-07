Andrei Marinescu s-a decis să își mute firmele din România în SUA, din cauza statului român, spune antreprenorul.



Firma din Statele Unite a înființat-o deja de la distanță, totul petrecându-se online, iar antreprenorul este în proces de închidere a firmelor din România. Acesta va păstra însă o altă firmă, deținută în Marea Britanie.



”IMM Invest, un eșec total”



Marinescu dă ca exemplu de eșec programul IMM Invest, derulat de stat cu ajutorul băncilor, și care ar fi trebuit să ajute companiile din țară.



”Primul (motiv – n. r.) ar fi lipsa de ajutor și implicare reală a statului. Programul IMM Invest este un eșec total din punctul meu de vedere. Am avut cifra de afaceri bună, am pregătit un business plan de 60 pagini, l-am pregătit degeaba. Băncile sunt interesate de cifra de afaceri, chiar dacă a treia opțiune de finanțare era efectuată în baza unui plan de afaceri. Am așteptat degeaba acest program și răspunsul extrem de întârziat al băncii. Că să nu mai vorbim de garanțiile solicitate”, a precizat omul de afaceri.



Birocrația românească



”În al doilea rând: birocrație. Notariat? Costă 25 dolari și am parte de o interacțiune video, online, cu un notar care este disponibil 24/7. Contabilitate, cheltuieli? Aplicație mobilă în care doar fac o poză a chitanței”, mai spune Andrei Marinescu.



Antreprenorul spune că și-a înființat din SUA firma online, a deschis cont online, a obținut card și servicii bancare tot prin intermediul internetului, ”fără drumuri între ghișee și instituții, împreună cu dosare cu sau fără șină”.



Mirajul Americii



Mutarea în SUA ajută și dezvoltarea afacerilor, aduce credibilitate în fața investitorilor și a celor cu care face afaceri.



”Am încercat să rezist aici, dar nu s-a putut. Nu se pune problema de patriotism, ci de business”, punctează Marinescu.



În SUA va oferi aceleași servicii ca și până acum: dezvoltare de software, rețelistică și consultanță IT.



Antrepenorul va rămâne în România momentan, dar spune că va pleca și el dacă țara noastră ”nu-și va reveni”, iar decidenții nu vor asculta și nu vor reduce birocrația.



El vrea în continuare să livreze aplicația pentru 112 și speră că autoritățile române o vor implementa.



Calea spre SUA, luată de tot mai mulți afaceriști din IT



Mai multe companii de tehnologie din România au făcut în ultimii ani același drum.



UIPath este o companie fondată de antreprenorii Daniel Dineș și Marius Tîrcă la București și care produce ”roboți software”. Aceasta și-a mutat sediul în SUA pentru a fi mai aproape de acționarii săi. Compania a fost evaluată recent la 10,2 miliarde de euro de către investitori, potrivit TechCrunch.

Între acționarii săi se găsesc fondurile Accel, Dragoneer, Kleiner Perkins, Sequoia Capital. Alți investitori sunt Capital G – deținut de către Google, și Tencent – ”Facebook-ul Chinei”.



Presa a scris și despre Sebastian Dobrincu, care la numai 22 de ani, a ajuns unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley. El a ajuns în SUA la 17 ani, după ce a fost exmatriculat din liceu în România.



De asemenea, antreprenorii Raul Popa și Cristian Tamaș au fondat la Oradea în anul 2016 o firmă numită TypingDNA. Aceasta folosește algoritmi pentru a detecta utilizatorii în funcție de cum tastează. În 2018, firma și-a mutat sediul la NewYork. Aceasta are între acționari Gradient Ventures, un fond deținut de către Google pentru investiții în companii de inteligență artificială.



O altă societate fondată de români a fost Live Rail, o companie de marketing online. Aceasta a fost creată în anul 2007 de Andrei Dunca și Sergiu Biriș împreună cu britanicul Mark Trefgarne. Bazele firmei au fost însă puse la Londra, orașul de origine al lui Trefgarne.

În anul 2014, aceasta a fost achiziționată de Facebook pentru o sumă estimată la acea vreme între 400 și 500 de milioane de dolari. Ulterior, sediul companiei a fost mutat în San Francisco, California.



