Într-un mesaj postat pe Facebook, soția antropologului, Anișoara Mihăilescu, spune că profesorul a fost diagnosticat în septembrie 2018 cu Leucemie Acută Mieloblastică, un tip de cancer agresiv al sângelui.

„De la internarea în spital și până acum a trecut prin mai multe tratamente cu citostatice, în speranța că situația sa se va îmbunătăți suficient încât să

se poată realiza un transplant de celule stem. Transplantul este singura șansă de supraviețuire”, se mai arată în mesaj.

Potrivit soției lui Vintilă Mihăilescu, „ultimele analize arată o îmbunătățire a stării de sănătate, care este suficientă pentru a permite transplantul. Din nefericire, operația nu poate fi realizată în România, urmând ca procedurile să fie făcute în Franța, la Spitalul Universitar din Besançon, începând cu luna iulie, pe o perioadă de cel puțin 3 luni”.

Costurile pe care le presupun internarea, tratamentul și transplantul sse ridică la peste 250.000 de euro.

Din acest motiv, familia antropologului a lansat pe Facebook o campanie de strângere de fonduri.

Donațiile pot fi făcute pe Facebook sau pe conturile deschise pe numele soției antropologului, Anișoara Mihăilescu.

Cont EURO: RO44INGB0000999908974365

Codul SWIFT:INGBROBU

Numele bancii: ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București

Cont RON: RO34INGB0000999908974351

Cine este Vintilă Mihăilescu

Vintilă Mihăilescu este profesor universitar doctor şi directorul departamentului de Sociologie al Facultăţii de Ştiinţe Politice din Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Absolvent în 1974 al Facultăţii de Psihologie din Universitatea Bucureşti, obţine în 1993 titlul de Doctor în Psihologie cu teza „Ungureni şi pămînteni. O analiză etnopsihologică”.

Între 1979 şi 1990 a desfăşurat activitate de cercetare la Centrul de Cercetări Antropologice din Bucureşti. În 1990 înfiinţează Societatea de Antropologie Culturală din România (SACR), al cărei preşedinte a fost între 1994 şi 2000. Din 1998 este colaborator permanent al revistei Dilema Veche. Între 2005 şi 2010 a fost director general al Muzeului Ţăranului Român.

A fost profesor invitat la numeroase universităţi şi centre de studii avansate din Canada, Franţa, Belgia, Italia, Elveţia, Austria, Germania, Bulgaria şi Ungaria. Domeniile sale actuale de interes sunt: comunităţi rurale, antropologia cotidianului, cultură materială şi istoria şi teoria antropologiei. Cursuri susţinute la SNSPA: Introducere în antropologie (licenţă şi master), Comunităţi sociale, Cultură materială.

Dintre lucrările sale menţionăm: Fascinaţia diferenţei, Paideia, Bucureşti, 1999, Svakodnevica nije vise ono sti je bila Biblioteka XX Vek, Beograd, 2002, Socio-hai-hui prin arhipelagul România, Polirom, Iaşi, 2006, Antropologie. Cinci introduceri, Polirom, Iaşi, 2007, Sfîrşitul jocului. România celor 20 de ani, Curtea veche, Bucureşti, 2010, Scutecele naţiunii şi hainele împăratului. Note de antropologie publică, Polirom, Iasi, 2013, Povestea maidanezului Leuţu. Despre noua ordine domestică şi criza omului, Cartier, Chişinău, 2013.

De asemenea, a coordonat, singur sau în colaborare, numeroase volume precum: En/Quaite d’identité, Civilisations, Vol. XLII, Nr. 2, 1993, ROMANIA – La construction d’une nation, Ethnologie Française, 1995 (178 pagini), Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania, Paideia, Bucureşti, 2002, Studying Peoples in the Peoples Democracies (II) Socialist Era Anthropology in South-East Europe, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia, Vol. 8, Max Planck Institute for Social Anthropology, 2008, Cotidianul văzut de aproape. Etnografii urbane, Polirom, Iaşi, 2010, Etre ou ne pas être balkanique, Civilisations, vol. 60, no. 2, 2012. În 2006 a fost decorat de Preşedintele României cu Ordinul Naţional Serviciu Credincios, în rang de Cavaler iar în 2007 cu Ordinul Meritul Cultural, în rang de Mare Ofiţer.

sursa: politice.eu

Foto: Facebook

