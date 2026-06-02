Bill Pulte, șeful Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor, care conduce și giganții ipotecari Fannie Mae și Freddie Mac, a fost numit director interimar al serviciilor de informații naționale, înlocuind-o pe Tulsi Gabbard, informează AFP.

Gabbard, ea însăși o alegere controversată pentru această funcție, a demisionat la sfârșitul lunii mai, punând capăt unui mandat în care a părut să fie în dezacord cu Trump în ceea ce privește războiul său împotriva Iranului.

„William are o vastă experiență în gestionarea celor mai sensibile chestiuni din America, siguranța și soliditatea piețelor”, a declarat Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social, adăugând că Pulte va continua să își îndeplinească funcțiile legate de locuințe.

Pulte, în vârstă de 38 de ani, este un aliat declarat al președintelui, cunoscut pentru atacurile publice la adresa dușmanilor politici ai lui Trump, unele mass-media americane descriindu-l drept „câinele de pază” al președintelui.

Pulte i-a acuzat pe senatorul democrat Adam Schiff și pe procurorul general al statului New York, Letitia James, de falsificarea documentelor privind cererile de credite ipotecare.

The Wall Street Journal a raportat că, potrivit unei plângeri interne la Fannie Mae, Pulte a accesat în mod necorespunzător dosarele ipotecare ale lui James și ale altor oficiali democrați.

Un mare juriu federal a pus-o sub acuzare pe James în octombrie, dar cazul a fost respins fără prejudiciu o lună mai târziu de un judecător federal din cauza altor probleme.

Pulte a susținut, de asemenea, un caz de fraudă ipotecară împotriva guvernatoarei Rezervei Federale a SUA, Lisa Cook, pe baza căruia Trump a încercat să o concedieze pe aceasta din funcția de responsabilă cu politica monetară. Cazul este în curs de judecare la Curtea Supremă.

Moștenitor al unei averi acumulate din construcții de locuințe, Pulte a polarizat multe persoane, chiar și în cercul lui Trump, prin acțiunile sale politice agresive și publice.

Pe lângă atacarea dușmanilor lui Trump, el a concediat și pe cei care supravegheau respectarea eticii interne și care îi anchetau pe propriii săi aliați.

Pulte a caracterizat aceste concedieri ca o modalitate de a pune capăt politicilor de diversitate, echitate și incluziune (DEI) la Fannie Mae.

În ceea ce privește finanțarea locuințelor, el a susținut introducerea unui credit ipotecar pe 50 de ani în Statele Unite, o propunere care i-a înfuriat pe mulți din mișcarea MAGA.

Pulte s-a certat cu familia sa în legătură cu viitorul companiei lor, PulteGroup. Bill Pulte a părăsit consiliul de administrație al companiei în 2020.

Presa americană relatează că s-a certat și cu cei din cercul restrâns al lui Trump.

În 2025, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, l-a amenințat pe Pulte că îl va lovi cu pumnul în timpul unei cine la un club privat, potrivit Wall Street Journal și Politico.

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