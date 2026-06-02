Ultima modalitate de recrutare mascată inventată este plasarea unor anunțuri de angajare „în spatele operațiunii militare speciale”, în Belarus sau în China.

Angajatori precum „Valoarea militară”, „Calea spre victorie”, „Frontiera – Patria SVO”, „Servește cu demnitate”, „Calea adevărată” și „Calea armatei” au postat mai multe anunțuri, aproape identice ca formulare și ca format, în care caută mai ales agenți de pază la „depozite din spate” din Belarus sau muncitori la „fabrici de muniții” din China.

Aceste anunțuri se adresează tuturor persoanelor, inclusiv pensionarilor, celor fără experiență, cu probleme medicale sau cu condamnări în instanță.

Oferte foarte generoase pentru păcălirea unor ruși și umplerea pierderilor de pe front

Salariile promise sunt extrem de generoase pentru astfel de categorii sociale în Rusia, și anume între 230.000 și 260.000 de ruble (2.700 – 3.063 de euro). În plus, angajarea în astfel de locuri de muncă fictive este recompensată pe hârtie cu un bonus de început situat între 2,3 și 3,1 milioane ruble (27.000 – 36.500 de euro). De asemenea, celor interesați de aceste oferte extrem de ademenitoare li se mai promite ștergerea datoriilor de până la 10 milioane de ruble (118.000 euro) și beneficii familiale neprecizate.

„Oferta” nu se oprește aici. Angajații recrutați ca presupuși agenți de pază în Belarus, șoferi sau muncitori în fabrici de drone din China au parte de cheltuieli complete de călătorie până la locul de muncă, cazare în cămine, hrană și echipamente de muncă.

Rata recrutării la război a scăzut semnificativ

Aproximativ 70.500 de ruși s-au înrolat în primul trimestru al acestui an, conform calculelor făcute de Janis Kluge, expert la Institutul German pentru Studii de Securitate Internațională.

Rata medie zilnică de recrutare a scăzut la 800 de persoane pe zi, fiind cu 20% mai mică față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 40% mai mică față de ultimele trei luni ale anului trecut.

Kremlinul vrea o nouă „mobilizare parțială”

Institutul pentru Studiul Războiului nu exclude ca regimul de la Moscova să înceapă să-i pregătească pe cetățenii ruși pentru o nouă așa-zisă mobilizare parțială, în condițiile scăderii interesului rușilor de a lupta în Ucraina sub promisiuni financiare care de regulă nu sunt îndeplinite, mai ales în caz de deces.

Deputatul Andrei Gurulev, fost membru al Comisiei de Apărare și Securitate din Duma de Stat, a declarat că o nouă mobilizare ar putea fi declarată în Rusia în această toamnă, din cauza pierderilor mari de pe frontul ucrainean. Întrebat despre această postare pe o temă sensibilă în Rusia, Gurulev a susținut că „inamicii” i-au „furat” contul și au pus la cale o „provocare”. Și totuși, mesajul a fost transmis, iar Kremlinul așteaptă să vadă reacția societății.

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