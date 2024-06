Pana uriașă de curent a făcut ca mii de pasageri să aibă fie zborul anulat, fie întârziat. Pasagerii care urmau să călătorească de la Terminalele 1 şi 2 au fost sfătuiţi să nu se prezinte la aeroport, ci să contacteze companiile aeriene pentru informaţii actualizate.

De asemenea, aeroportul a precizat, într-un comunicat, că pasagerii care urmau să zboare de la Terminalul 3 pot să vină la aeroport în mod normal, cu excepţia cazului în care compania lor aeriană îi anunţă altceva, dar ar putea fi afectaţi de întârzieri.

„Unele zboruri care sosesc sunt redirecţionate către alte aeroporturi, ceea ce înseamnă că persoanele care urmează să ia pasageri de la aeroport ar trebui să verifice înainte de a pleca”, se menţionează în comunicatul autorităţilor aeroportuare din Manchester.

#ManchesterAirport @manairport right now. Utter chaos at Terminal One. pic.twitter.com/L6o2Dwg26O

Pana de curent a afectat doar aeroportul. Alimentarea cu energie electrică a fost între timp restabilită, dar impactul va afecta serviciile pe tot parcursul zilei, potrivit Sky News.

Happening Now: There Is an Ongoing Power Outage at Manchester AirPort. Flights Cancelled. When It Happened at MMIA, Unpatriotic Nigerians Said 'Nigeria Is Finished' Is The UK Also Finished? pic.twitter.com/188mmJTdd2