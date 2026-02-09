Cât ar urma să coste apa „Dacia”

Inițiativa este derulată prin Societatea Națională a Apelor Minerale, companie aflată în subordinea Ministerului Economiei, care administrează aproximativ 30% din izvoarele de apă minerală din România, anunță Știrile ProTv.

Potrivit estimărilor prezentate public, o sticlă de apă „Dacia” ar urma să coste aproximativ 1 leu la poarta fabricii și în jur de 1,5 lei la raft, în funcție de costurile cu utilitățile, ambalajele și forța de muncă.

În prezent, SNAM vinde apa brută către îmbuteliatori privați cu doar 5 bani litrul, iar cea mai mare parte a valorii adăugate ajunge la producătorii privați.

Unde va fi produsă apa „Dacia” și ce izvoare vor fi folosite

Prima unitate de producție ar putea fi deschisă la Deva. Sursele de apă ar urma să provină din vestul țării, dar și din alte zone cunoscute pentru calitatea apei minerale, precum Miercurea Ciuc și Vatra Dornei.

Directorul economic al SNAM, Laurențiu Zainea, a declarat pentru Știrile PRO TV că societatea dispune de resurse suficiente pentru a susține un astfel de proiect.

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel”, a spus acesta.

„Dacia” va crea locuri de muncă în zone rurale cu șomaj ridicat

Conducerea companiei susține că proiectul ar putea aduce beneficii și pentru comunitățile locale. Izvoarele administrate de stat se află, în mare parte, în zone rurale cu puține alternative economice.

„Toate izvoarele astea sunt în zone rurale, unde șomajul este foarte ridicat. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală”, a mai precizat Laurențiu Zainea.

După apariția informațiilor în spațiul public, SNAM a transmis că planul de intrare pe piața apei îmbuteliate se află în continuare în faza de analiză. Compania confirmă că sunt luate în calcul mai multe variante, inclusiv achiziția unei facilități deja funcționale sau dezvoltarea unei fabrici noi, de tip greenfield.

„Dacia” va apărea doar dacă va avea profit

Ministerul Economiei, autoritatea tutelară a SNAM, susține că proiectul este fezabil, dar subliniază că decizia finală va depinde de capacitatea acestuia de a genera profit într-o piață extrem de competitivă. Ministrul economiei, Irineu Darău, a declarat că sunt analizate inclusiv variante de parteneriat public-privat.

„Această idee este utilă și nu este deloc absurdă. Se poate vorbi nu doar de stat 100%, ci și de parteneriate public-private. Obiectivul trebuie să fie beneficiul economic. Trebuie să fim convinși că se va realiza profit”, a spus ministrul.

Dacă proiectul va primi undă verde și va fi considerat viabil din punct de vedere economic, apa minerală „Dacia” ar putea ajunge pe rafturile supermarketurilor în doi-trei ani. Până atunci, Ministerul Economiei și SNAM analizează structura de business și forma finală de implementare.





