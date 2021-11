Norvegienii de la Vard, cu sediul în Alesund, au nouă facilități de producție, cinci în Norvegia, două în România, la Brăila și la Tulcea, și câte una în Brazilia și Vietnam. Compania este unul dintre principalii constructori la nivel mondial de nave specializate și are circa 9.000 de angajați, potrivit Economica.

Noua navă, al cărui nume latinesc se traduce cu „a visa”, va fi construită parțial la șantierul naval Vard din Tulcea. Potrivit site-ului constructoruui norvegian, la Tulcea se va construi carena iahtului Somnio și urmează să fie realizate și primele montaje.

Acum, constructorul a prezentat primele imagini cu cele 39 de apartamente, al căror design este propus de două case de arhitectură renumite, Tillberg Design, din Suedia, și Winch Design, din Marea Britanie.

Fiecare apartament va veni cu spaţii pentru cină la interior şi pe punte, bucătărie, sală de gimnastică şi bibliotecă. Vor exista şi facilităţi comune, o cramă cu peste 10.000 de sticle de vin, restaurante, baruri sau club pentru sport nautic.



Cele 39 de apartamente luxoase de pe Somnio pot fi cumpărate pentru circa 9.500.000 de euro. Acest lucru îl transformă, practic, pe cel care achiziționează un apartament într-un proprietar de condominiu pe mare.

Erik Bredhe este căpitanul navei de lux, care va avea un echipaj de 170 de persoane. Anterior, el a fost comandantul navei de croazieră The World, care are 165 de cabine private și navighează pe oceanele lumii pe tot parcursul anului.

Noua linie de lux Somnio are mai puține apartamente, dar mai mult fast.

Proiectul total costă aproximativ 521.000.000 de euro și urmează să fie refinanțat prin vânzarea apartamentelor.

Somnio dorește, de asemenea, să ofere cel mai înalt standard posibil de servicii, comparabil cu cele mai bune hoteluri din lume.

Când va fi lansat la apă, Somnio va bate recordul actual, deținut de ambarcațiunea Azzam, iaht de 183 de metri, o proprietate privată.

Spre comparație, cea mai mare navă de croazieră din lume, Wonder of the Seas, lansată la apă pe 7 noiembrie, are 362 de metri lungime.

Foto: somniosuperyachts.com/

