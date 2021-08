„Având în vedere deteriorarea situației de securitate, susținem, lucrăm și facem apel la toate părțile să respecte și să faciliteze plecarea în siguranță și în mod ordonat a cetățenilor străini și a afganilor care doresc să părăsească țara. Cei aflați în poziții de putere și autoritate din Afganistan poartă responsabilitatea – și răspunderea – pentru protecția vieții și a proprietății și pentru restabilirea imediată a securității și a ordinii civile”, se menționează în declarația comună.

Declarația este semnată de Australia, Austria, Bahamas, Belgia, Burkina Faso, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Coasta de Fildeş, Cehia, Denemarca, Republica Dominicană, El Salvador, Estonia, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Mirconesia, Fiji, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Letonia, Liberia, Lichtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta , Insulele Marshall, Mauritania, Nauru, Olanda, Noua Zeelandă, Nigeria, Norvegia, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portugalia, Qatar, Coreea de Sud, Cipru, România, SUA, Sierra Leone, Slovacia, Slovenia, Spania, Surinam, Suedia, Togo, Tonga, Uganda, Regatul Unit al Marii Britanii, Ucraina şi Yemen.

Între timp, mii de cetățeni afgani au luat cu asalt aeroportul Hamid Karzai din Kabul încă de duminică seară, încercând să plece din țară.

Saad Mohseni, de la o companie de presă din Afganistan, a relatat că 1.000 de persoane încercau să urce la bordul avionului care ar putea duce doar 300.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx