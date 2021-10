Apelul celor mai importanți rectori din țară către studenți: Vaccinați-vă!

Șapte rectori de mari universități au răspuns solicitării ziarului. Toți s-au pronunțat fără echivoc pentru vaccinare. Singura măsură care, în opinia acestora, ar putea readuce, într-un viitor nu foarte îndepărtat, toți studenții înapoi în sălile de curs.

Mulți dintre aceștia se laudă cu procentul profesorilor și cercetătorilor vaccinați și le cer studenților să aleagă argumentele științifice atunci când abordează problema noului coronavirus.

Iată rectorii care au răspuns solicitării Libertatea:

Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti

Daniel David, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti

Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti

Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara

Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice

Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti: „E o datorie cetăţenească şi umană să ne vaccinăm“

Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti

„Una dintre definițiile libertății este aceea că poți face ce dorești, ce-ți place, atât timp timp cât nu faci ceea ce nu place altora. Drepturile vin mereu la pachet cu obligațiile și de aceea dreptul nostru de a ne vaccina sau nu e condiționat de dreptul celorlalți de a fi protejați împotriva pandemiei.

Evidențele științifice arată clar, fără urmă de echivoc, că fără o rată de vaccinare semnificativ majoritară, de peste 70%, pandemia nu se va opri.

Vă îndemn, dragi studenți ai Universității din București, să vă vaccinați și să fiți printre cei care își asumă această responsabilitate a protejării vieții voastre și a vieții celor dragi vouă. Luați exemplul societăților occidentale, al statelor dezvoltate spre care ne-am uitat mereu cu interes și admirație, luați exemplul specialiștilor din țară și din străinătate.

Tuturor ne e dor de sălile de curs pline, de discuțiile autentice față în față. Viața de student nu e totuna trăită online, pe Zoom sau Meets, e cea din amfiteatru și din cămin. Haideți să facem acest lucru din nou posibil, prin vaccinare! Marian Preda, rectorul Universităţii din Bucureşti:

Vaccinați-vă voi și convingeți-i și pe cei apropiați, care încă au rezerve, că este o datorie cetățenească și umană să se vaccineze!”

Daniel David, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: „Un om foarte deştept învaţă din greşelile altora“

Daniel David, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

„Se spune că un om deștept învață din propriile greșeli, iar unul foarte deștept, din greșelile altora. Ce putem vedea la alții în legătură cu pandemia/vaccinarea?

Vedem că și cei vaccinați, și cei nevaccinați pot face boala; dar cei vaccinați o fac mai rar, o fac adesea în formă mai ușoară sau mor ca urmare a bolii în număr mult mai mic! Vedem că și cei vaccinați, și cei nevaccinați transmit boala; dar cei vaccinați o transmit mai puțin (unii chiar deloc)!

Știu că, la UBB, colegii mei – cadre didactice/de cercetare, studenți, personal administrativ – sunt, pe scară largă, nu doar deștepți, ci chiar foarte deștepți, de aceea nu am emoții privind procentul de vaccinare.

Și da, acolo unde am măsurat, la cadrele didactice/de cercetare spre exemplu, procentul în UBB merge spre 80+% vaccinați, așa cum este normal pentru o comunitate academică/științifică în secolul XXI. Iar cei încă nevaccinați sunt în procesul de vaccinare, nu se pot vaccina ca urmare a unor condiții medicale sau se află (încă) în zona de nehotărâți. Toți însă, inclusiv numărul mic de colegi antivaccin, păstrează riguros condițiile de siguranță, în UBB educația și viața fiind la fel de importante!”.

Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti: „Respectaţi ştiinţa, nu părerile de pe internet!“

Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti

„Ca universitate tehnică, Politehnica din Bucureşti are o componentă ştiinţifică extrem de importantă, asigurată de profesionişti la cel mai înalt nivel. De exemplu, colegii noştri de la Chimie sunt mai mult decât implicaţi în procesul de vaccinare şi chiar au contribuit din plin la diferite studii pentru care au fost solicitaţi de către autorităţi.

Aşadar, noi susţinem, prin vocea acestor profesionişti, necesitatea vaccinării. Fiecare dintre noi am făcut acest pas al vaccinării, deci considerăm că este foarte util – şi vorbesc în numele unei comunităţi ştiinţifice, nu în numele unei comunităţi de afaceri sau al uneia politice. E clar că acest demers este extrem de important pentru fiecare dintre noi, iar semnalele pe care le primesc arată că şi studenţii au înţeles acest lucru.

Drept dovadă, decizia Universităţii, venită la propunerea studenţilor, a fost ca, la cazarea în căminele studenţeşti, să aibă prioritate studenţii vaccinaţi sau trecuți prin boală. Insist, a fost propunerea studenţilor, votată cu o largă majoritate de Senatul Universităţii, care numără 123 de persoane.

Iată motivele pentru care pot spune că susţinem şi instituţional, şi personal vaccinarea. Respect opţiunea celor încă reticenţi să se vaccineze, dar, din punct de vedere profesional, nu pot să le-o împărtăşesc.

Îi rog doar atât: să apeleze la ştiinţă. Să respecte ştiinţa, nu păreri aleatorii de pe internet. Şi mă aştept de la studenţi, care sunt deja intelectuali, să o facă. Ştiinţa le precizează suficient de clar care sunt avantajele vaccinării. Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnice din Bucureşti:

Şi mai fac un apel către oamenii politici şi către persoanele publice. Ar fi bine să se abţină de la comentarii cu privire la acest subiect. Eu cred că zona publică românească, inclusiv cea politică, s-a pronunţat deja mult prea mult. Iar efectele se văd în procentul slab de vaccinare la nivel naţional. E momentul în care să vorbească profesioniştii. Ei sunt cei ce trebuie ascultaţi”.

Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti: „Singura armă reală este vaccinul“

Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti

„Din nefericire, ne aflăm astăzi sub presiunea teribilă a celui de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19, iar singura armă reală împotriva virusului SARS-CoV-2, pe care cercetarea științifică medicală de top ne-a oferit-o cu celeritate, este, fără doar și poate, reprezentată de tipurile de vaccin anti-COVID deja cunoscute.

Tot din nefericire, mare parte a populației refuză în continuare să intre în acest proces de imunizare, punând astfel în scenă o realitate cruntă care ne arată în fiecare zi creșteri exponențiale ale numărului de infectări cu noul coronavirus.

Și totuși, din fericire, la nivelul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, percepția despre SARS-CoV-2 versus vaccinare este invers proporțională cu percepția generală a populației, procentul studenților și al cadrelor didactice universitare care au decis să se vaccineze fiind de aproximativ 90%, iar diferența de 10% probabil o putem raporta astăzi la nou-sosiții în Universitate, bobocii generației Nicolae Cajal.

Dacă luăm în calcul numele marelui savant virusolog român pe care îl poartă această nouă generație 2021-2027, proiectele și programele provaccinare implementate în ultima perioadă de către UMFCD (ex: Maratonul Vaccinării ediția București – mai 2021), precum și rolul definitoriu pe care îl are medicina în salvarea de vieți, am deplina convingere că în cel mai scurt timp și tinerii noștri boboci vor contribui la exemplul conferit de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București asupra rolului și importanței definitorii pe care îl au vaccinurile anti-COVID-19 la nivelul întregii noastre societăți”.

Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași: „Nu avem libertatea de a crea o stare de pericol pentru sănătatea și viața altora“

Tudorel Toader, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

„Învățământul online permite continuarea activităților didactice, diminuează beneficiile metodelor tradiționale, permite luarea unora dintre măsurile necesare pentru ocrotirea sănătății individuale și colective. Conducerea UAIC are o permanentă preocupare pentru luarea măsurilor necesare îndeplinirii misiunii academice.

Ne adaptăm scenariile de desfășurare a activității, în condiții de siguranță, suntem atenți la evoluțiile epidemiologice, respectăm reglementările cu rol normativ aflate într-o dinamică accelerată, valorificând autonomia universitară. Deocamdată, în lipsa unei reglementări legale, accesul în spațiul universitar și în cămine nu este condiționat de dovada vaccinării, de existența unui test negativ ori a trecerii prin boală. Respectăm cerințele referitoare la distanțarea fizică, purtarea măștii și dezinfectare. Supraveghem modul de aducere la îndeplinire a măsurilor luate.

La UAIC, profesorii, cercetătorii științifici, personalul administrativ și studenții au înțeles beneficiile vaccinării. Astfel, la final de septembrie, erau vaccinați: 70% dintre personalul didactic, 78% dintre cercetătorii științifici, 51% dintre personalul didactic-auxiliar și nedidactic, respectiv 43,9% dintre studenți.

Încurajăm și susținem continuarea vaccinării, măsură necesară pentru protejarea sănătății, chiar vieții, la nivel individual și colectiv. Libertatea de a decide în legătură cu sănătatea și propria viață nu înseamnă și libertatea de a crea o stare de pericol pentru sănătatea și viața altora!”.

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara: „Expresia «Nu mă pricep, dar părerea mea este…» ne face mult rău“

Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara

„Sunt pentru vaccinare. În mod categoric. Și sunt pentru ceea ce știința și descoperirile cercetărilor aduc în lumea noastră. De ce?

Noi învățăm tot timpul că informația abundă în jurul nostru, e mereu la un click distanță. Dar una e informația de pe internet despre cel mai înalt munte din lume sau despre cel mai lung fluviu și alta e o rețetă de nutriție, care nu e validată de nimeni și care poate să aibă efecte asupra ta, ca individ. Ei bine, rolul nostru e de a filtra în tumultul acestor informații și de a învăța să căutăm informațiile corecte, informaţiile pe care ne putem baza. Or, în cazul vaccinării, asta e cel mai important: trebuie să ne încredem doar în informaţiile care vin din zona specialiştilor.

Cred, de fapt, că numărul celor provaccinare este mai mare decât al celor antivaccinare. Dar numărul celor nehotărâţi e covârşitor. Iar întrebarea acestora sună chiar aşa: de unde îmi iau informaţia? De la cei pro sau de la cei anti? Dacă aceşti nehotărâţi se vor îndrepta spre specialişti, sunt sigur că va creşte numărul celor vaccinaţi.

Aşa că îi îndrum pe studenții care încă au o dilemă în ce priveşte vaccinarea să-i asculte în primul rând pe medici. Ştiu, suntem o țară în care dialogurile încep cu «Nu mă pricep la asta, dar părerea mea este că…», însă asta face foarte mult rău societății. Nu doar din punct de vedere al procesului didactic, pe care ni-l dorim față în față, ci din punct de vedere al sănătății studenţilor noştri, cetățeni ai acestei țări. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara:

E vorba de sănătatea individului, în primul rând, nu doar de sănătatea publică. Pentru că și cel care e vaccinat, și cel nevaccinat pot să transmită mai departe. Dar gândiţi-vă la asta: 92% din cazurile de la ATI și 95% dintre decese sunt în rândul celor nevaccinați”.

Nicolae Istudor, rectorul ASE: „Pandemia se va termina. Noi alegem cu ce lecţie vom rămâne“

Nicolae Istudor, rectorul ASE

„M-am vaccinat. Şi susţin vaccinarea cu toată puterea. Pentru siguranţa noastră, e bine să ne vaccinăm, nu am niciun dubiu aici. Sigur că e opţiunea fiecăruia, dar eu îi sfătuiesc pe toţi studenţii noştri să ia această decizie. La nivelul Academiei de Studii Economice, noi facem tot ce putem ca să stimulăm acest proces – chiar acordăm burse din venitul propriu celor care sunt vaccinaţi.

E responsabilitatea noastră să putem să-i sprijinim pe tineri. Avem cadre didactice şi psihologi care le stau la dispoziţie studenţilor pentru orice întrebări. Şi mă bucură că tinerii noştri sunt preocupaţi, întreabă, vor să afle informaţii corecte, vor să ia mereu decizii informate.

Întotdeauna, chiar şi în vremurile normale, dar mai ales în aceste vremuri mai dificile, le spunem studenţilor să se concentreze pe activitatea educaţională. Indiferent de vremuri, ei trebuie să înveţe. Asta e cel mai important pentru liniştea tuturor celor din universitate.

Mai devreme sau mai târziu, ne va ajuta Dumnezeu să scăpăm şi de pandemia aceasta. Şi atunci vom rămâne cu lucrurile pe care le-am învăţat în această perioadă. Aşadar, noi alegem cu ce lecţie vom rămâne. Haideţi să rămânem cu lecţia corectă!”.

