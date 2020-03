Apelul disperat al unui doctor din infernul de la Suceava: „Nu permiteți ministrului Sănătății să dea ordinul ca personalul medical bolnav să fie chemat să trateze pacienți sănătoși!”

De Iulian Budușan,

„33. Bărbat, 43 ani, jud. Suceava, pacient cu arsuri, transferat de la SJU Suceava și operat în Spitalul de Chirurgie Plastică și Reparatorie București. Decedat 28.03.2020.

Așa sună datele statistice, rece. E cu totul altceva pentru mine însă, deoarece eu am examinat acest pacient vineri 20.03.2020. Eu sunt medicul care a recomandat transferul acestui pacient într-un centru de arși, deoarece avea leziuni deosebit de grave, iar Spitalul Județean Suceava NU ARE NICIUN PAT DE ARȘI. Aici nu avem dreptul de a trata arsurile pe care le prezenta acest pacient. Există un ordin al ministrului Sănătății care ne obliga ca până în mai 2020 să avem la nivelul spitalului măcar un compartiment de arși, dacă nu o unitate funcțională de arși. Deși lucrez la Suceava doar din ianuarie, m-am lovit deja de obtuzitatea unor colegi care nu înțelegeau că arșii trebuie tratați în niște condiții cu totul speciale. Conditii pe care le-am solicitat în scris de la fosta direcțiune, fărăsă fi primit vreun răspuns.

Am examinat pacientul cu masca chirurgicală dată de spital, cu mănuși sterile. Pacientul și aparținătorul nu aveau context epidemiologic de coronavirus, nu veneau din zone de risc, nu avuseseră contact cu un pacient pozitiv și nici nu prezentau semnele tipice de boală. Nu aveau mănuși și nici mască, iar folosirea lor nu se impunea în situația respectiva. Nici nu cred că cei de la Urgențe ar fi avut de unde să le furnizeze. Eu eram asimptomatic. Zilele trecute aflu din izolare că acest pacient a fost depistat pozitiv la coronavirus. A fost testat, deși nu avea semne clinice pentru că provenea de la Suceava, cel mai mare focar de coronavirus din România, Lombardia României. Aștept cu nerăbdare să văd dacă și eu sunt pozitiv și joi vine răspunsul. Da, și eu am rezultat pozitiv, este posibil să mă fi contaminat în același timp, de la pacient sau din UPU. La o săptămână de la examinarea acestui pacient aflu de decesul său din presă. Nici până azi nu am fost contactat de ancheta epidemiologică de la Spitalul de Arși din București, sau de epidemiologul din Suceava.

Recomandări „Isterici și paranoici”. Jignirile unui director de spital din Cluj la adresa medicilor care vor echipament de protecție: „Acum vor să fie cosmonauți”

Respect obligativitatea păstrării secretului de serviciu, tot ce am declarat este perfect legal, nu am divulgat date personale, doar date publice. Trag un semnal de alarmă, dacă va fi chemat la serviciu personalul care trebuie să rămână în izolare la domiciliu, asimptomatic, vom avea alți pacienți care vor sfârși în aceleași condiții. Uciși nu de boala cu care vin la spital, ci de coronavirus SARS CoV 2.

Recomandări TOLO: ”Nu-ți pasă că pierim?!” Cum s-au întâlnit băiatul de pe cal, din Iași, și bătrânul fără un plămân, din Piața San Pietro

Toti pacienții externați și consultați la Spitalul Suceava în ultimele două săptămâni, în izolare! Toti medicii intrați în contact cu persoane confirmate pozitiv, să fie testați și izolați la domiciliu 14 zile. Nu permiteți ministrului Sănătății să dea ordinul ca personalul bolnav să fie chemat să trateze pacienți sănătoși! Soluția nu este în greșelile făcute de Italia și Franta, ci în China și Coreea!

Condoleante familiei indurerate, Dumnezeu sa-l ierte”, își încheie postarea pe Facebook medicul Mircea Dinu Bordiniuc.

Cum ne protejăm de Covid-19