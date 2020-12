Apelul unei mame către procurorul general: dosarul fiicei de 16 ani dispărută, clasat a doua oară de procurori!

Adriana Motaş – Adina, cum îi spuneau apropiaţii – locuia într-o comună din Vaslui şi învăţa la un liceu din Bârlad, unde făcea zilnic naveta cu microbuzul.



În ziua de 5 martie 2013, la ora 15.58, fata a urcat în maşina lui O.M.*, un cunoscut chirurg din Bârlad. Ultimele imagini cu Adina în viaţă au fost surprinse de o cameră de supraveghere video din zona liceului.



O.M., medic la Spitalul de Urgenţă Bârlad, o cunoscuse pe fată în iulie 2012, când ea i-a fost pacientă. Bărbatul a recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu minora, chiar în camera de gardă a spitalului.



În februarie 2013, T.Ş., prietenul Adinei, a aflat de această relaţie şi a pus la cale şantajarea medicului.



Medicul a venit la liceu, a luat-o cu maşina şi, declară el, a anunţat-o că-i poate da doar 2.000 de lei, iar fata i-a zis că e în regulă şi l-a rugat să o ducă la ieşirea din Bârlad spre Bucureşti.



Într-una din declaraţiile pe care le-a dat după dispariţia ei, O.M. susţine că a mers până la un sens giratoriu de lângă oraş şi că a lăsat-o pe Adina acolo, într-un scuar.

Să dai afară piloșii și incompetenții nu e de ajuns. De ce viitorul guvern are nevoie, de fapt, de mai mulți angajați

Chirurgul a venit cu mai multe versiuni în anchetă şi, „la un moment dat, a spus că a dus fata în afara localităţii şi a predat-o către trei bărbaţi cărora le-a dat suma de 4.000 de lei, ca să-l scape de ea. După aceea, a revenit şi a spus că a fabulat, din cauza labilităţii psihice. Dar a scris cu mâna lui faptul că i-a trecut prin cap să angajeze pe cineva pentru a o înlătura pe fată”, declara, în iulie 2013, procurorul de caz Alice Ruja.

Adina a urcat în maşina medicului la 15.58. La ora 16.16, bărbatul a fost localizat, cu ajutorul telefonului mobil, pe raza unei comune de lângă Bârlad.

Medicul le-a declarat anchetatorilor că, după ce fata a coborât din maşină, el a mers în Bădeana, unde are un teren. La percheziţii, poliţiştii au descoperit acolo două gropi de puţ, acoperite cu pământ.



Imediat după dispariţia fetei, O.M. a fost surprins mergând adesea în zona barajului de la Fichiteşti, dar el a spus că-l vizita pe cel care îi îngrijea terenul.



În februarie 2014, procurorul Alice Ruja a clasat dosarul, susţinând că „există probe că fata era în viaţă după data dispariţiei”.



A convins-o un SMS pe care prietenul fetei, Ş.T., l-a primit la 18 martie 2013: „Puf nu fi suparat. Am plekat sa te acoper pe tn. Sunt bn la Buc lucrez la un club. Ast e tel la colega mea. Vb. cu mama si zi ca ma intorc cand se termina tot. Adina”.



Dar mesajul era trimis din Bârlad, de pe o cartelă prepay. Cartela, cumpărată în decembrie 2012, tot în Bârlad, a fost folosită doar pentru trimiterea acestui SMS.



„E în viaţă”, spunea procurorul, bazându-se şi pe declaraţiile a trei martori care susţineau că au văzut-o pe Adina în Bârlad în a doua jumătate a lunii martie 2013, adică exact în perioada în care, conform SMS-ului devenit probă, fata s-ar fi aflat în Bucureşti.



În iulie 2014, după ce părinţii fetei au făcut plângere împotriva soluţiei de clasare, Tribunalul Vaslui a decis că cercetările trebuie reluate.



Dosarul a fost preluat de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, Sorin Armeanu. El era cel care validase prima ordonanţă de clasare.



Ancheta a durat 6 ani, timp în care, conform documentelor oficiale, a fost efectuată o singură cercetare: anul trecut, a fost căutat cadavrul fetei pe fundul lacului de acumulare de la Fichiteşti. Verificările au durat două zile.



În plus, susţine prim-procurorul Armeanu, în 2016 s-a stabilit profilul ADN al persoanei dispărute şi s-a „întocmit un portret-robot” al fetei (n.r. – cel mai probabil, îmbătrânirea imaginii, pentru a vedea cum ar arăta Adina azi).



„Din toate aceste verificări s-a stabilit cu certitudine că nu există niciun indiciu cu privire la săvârşirea unei infracţiuni de omor sau a altei infracţiuni”, precizează prim-procurul în ordonanţa prin care, la 27 octombrie 2020, a dispus din nou clasarea dosarului.



Imediat după dispariţia Adinei, chirurgul confirma public faptul că a plătit ca să scape de fată, răspunzând afirmativ la întrebarea jurnaliştilor prezenţi la percheziţii.



Azi, la 7 ani şi jumătate de atunci, prim-procurorul Armeanu susţine că bărbatul a ajutat-o pe fata de 16 ani să fugă de acasă.

„Din declaraţiile luate părinţilor fetei după redeschiderea anchetei, se poate ajunge la concluzia că Motaş Adriana a luat hotărârea de a fugi de acasă, apelând la serviciile numitului O.M.*, după ce a avut o dispută cu tatăl său”, scrie procurorul, în ordonanţa de clasare.



Când a dispărut, Adina avea la ea rucsacul de şcoală în care erau cărţi, caiete şi o maletă albă, cumpărată pentru frăţiorul ei ce urma să joace rolul de ghiocel la serbarea de 8 martie. Cu acel rucsac a fugit în lume, susţin procurorii din Vaslui. Cu telefonul mobil închis şi descărcat, fără să aibă încărcătorul la ea, dar şi cu buletinul care din 2014 i-a expirat, fără ca el să mai fie reînnoit vreodată.



„Trăieşte acum în Italia”, le repeta procurorul Armeanu părinţilor Adinei, încă din vara lui 2018. Informaţia că fata ar fi în Italia nu apare însă şi în ordonanţa de clasare.



Adina e căutată în continuare de Poliţia Română, dar şi de Interpol.



După ce a primit a doua ordonanţă de clasare, mama Adinei Motaş a trimis un memoriu procurorului general al României, Gabriela Scutea.



Am întrebat-o pe doamna procuror general cum de a putut să ne mintă domnul Armeanu, ani de zile, că fata noastră trăieşte. Şi am rugat-o să ia măsuri, dacă se poate să mai facă ceva. Dar după aproape şapte ani în care autorităţile şi-au bătut joc de noi, eu nu mai am nicio speranţă.



Mama Adinei Motaş: