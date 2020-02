De Simona David,

Corona 100m este aplicație pentru telefoane mobile, ce permite utilizatorilor să verifice dacă se află în preajma unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

De asemenea, aplicația arată și dacă utilizatorul este infectat cu noul coronavirus.

Aplicația se bucură de un real succes, fiind instalată de un milion de utilizatori de la momentul lansării, 11 februarie, potrivit datelor Google Play.

”Numărul instalărilor pentru această aplicație crește cu 20.000 pe oră”, a spus Bae Won-Seok, unul dintre dezvoltatorii aplicației Corona 100m.

Unul dintre dezvoltatorii aplicației a spus că a devenit mult mai precaut datorită acestei aplicații și a datelor furnizate.

De asemenea, Bae a menționat că a fost atât de îngrijorat de numărul persoanelor infectate de coronavirus, încât și-a trimis fiica să stea cu bunicii pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.

Potrivit CNN, dezvoltatorii aplicației au realizat-o prin eforturi financiare proprii.

„Când mă gândesc că această aplicație poate preveni răspândirea coronavirusului, prin atenționarea oamenilor de a evita anumite locuri, mă simt mândru”, a spus Lee, dezvoltatorul Corona Maps.

Coronavirus: Brussels Airlines anulează 30% din zborurile spre nordul Italiei

1.000 de turiști în carantină, într-un hotel din Spania, după ce unul dintre ei a fost infectat cu noul coronavirus

Primul britanic decedat din cauza coronavirusului | S-a aflat la bordul navei Diamond Princess