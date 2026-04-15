Comisia Europeană și-a intensificat eforturile de tragere la răspundere a platformelor globale, subliniind că profiturile obținute prin exploatarea vulnerabilităților copiilor nu mai sunt tolerate pe piața unică, notează un comunicat emis de Comisia Europeană.

Lupta împotriva designului „adictiv” și a conținutului interzis

Anul 2026 a început sub semnul unor intervenții rapide împotriva platformelor care facilitau generarea de materiale deepfake și conținut abuziv. Această reactivitate a fost urmată de acțiuni fără precedent împotriva TikTok, vizând în mod specific mecanismele de design care generează dependență.

Elementele precum „infinite scroll”, redarea automată (autoplay) și algoritmii hiper-personalizați sunt acum sub lupa autorităților de reglementare, obiectivul fiind obligarea platformelor de a-și modifica arhitectura fundamentală pentru a proteja sănătatea mintală a tinerilor.

Investigații similare vizează în prezent și alți giganți din industrie, precum Facebook, Instagram, Snapchat și Shein. În paralel, patru platforme cu conținut pornografic au fost sancționate pentru absența unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei, o problemă sistemică pe care UE încearcă să o rezolve printr-o soluție tehnologică proprie.

Soluția europeană: verificarea vârstei fără compromiterea intimității

În fața eșecului platformelor private de a implementa filtre de vârstă riguroase, Comisia Europeană a anunțat finalizarea din punct de vedere tehnic a unei aplicații europene de verificare a vârstei.

Aceasta se bazează pe tehnologia „zero-knowledge proof”, o metodă criptografică ce permite utilizatorului să demonstreze că îndeplinește criteriul de vârstă fără a partaja date personale sensibile, cum ar fi scanarea pașaportului sau recunoașterea facială direct către platforme.

Proiectul pilot, implementat deja în șapte state, funcționează fie ca aplicație de sine stătătoare, fie integrată în portofelul digital național. Pentru a evita fragmentarea pieței în 27 de soluții diferite, va fi lansat un mecanism de coordonare la nivelul întregii Uniuni, menit să acrediteze soluțiile naționale și să asigure interoperabilitatea acestora.

Un standard deschis pentru sectorul privat

Strategia europeană nu este una exclusivistă. Codul sursă al aplicației este lansat în format open-source, permițând companiilor private să dezvolte soluții software pe baza acestuia, cu condiția respectării standardelor de confidențialitate și a uniformității tehnice la nivelul UE.

„Această infrastructură digitală publică marchează un punct de cotitură în modul în care este gestionat accesul la conținut restricționat, prioritizând siguranța minorilor într-un internet care trebuie să redevină un spațiu sigur pentru educație și conectare”, mai precizează comunicatul Comisiei.

