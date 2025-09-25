Critici asupra interoperabilității

Compania din Silicon Valley a subliniat că cerințele legii, care impun interoperabilitatea cu produse și servicii non-Apple, au dus la întârzieri în lansarea unor funcții precum traducerea live prin AirPods sau oglindirea ecranului iPhone pe laptopuri.

„Legea Piețelor Digitale înseamnă că lista funcțiilor întârziate în UE va deveni probabil mai lungă, iar experiența utilizatorilor noștri din UE pe produsele Apple va rămâne în urmă”, a declarat compania.

Alte acuzații din partea Apple

Apple a mai acuzat că reglementările creează o concurență neloială, deoarece nu se aplică și altor companii, precum Samsung, cel mai mare furnizor de smartphone-uri din UE.

În plus, cerința ca și căștile altor branduri să fie compatibile cu iPhone-urile a fost indicată drept un obstacol pentru lansarea serviciului de traducere live, din cauza problemelor de confidențialitate legate de accesul la datele conversațiilor.

Posibile retrageri de produse

Compania a avertizat că anumite produse, precum Apple Watch, ar putea să nu mai fie lansate în UE în viitor, dacă legislația rămâne neschimbată.

„Ceasul Apple, lansat acum un deceniu, poate că nu ar fi fost disponibil astăzi în UE”, a afirmat Apple.

Disputele anterioare cu Bruxelles

Acest conflict este cel mai recent dintr-o serie de neînțelegeri între Apple și Comisia Europeană. În acest an, compania a contestat o amendă de 500 de milioane de euro impusă de UE pentru presupusa împiedicare a dezvoltatorilor de aplicații de a direcționa utilizatorii către oferte mai ieftine în afara App Store.

Totodată, Uniunea Europeană a amendat Apple și Meta cu un total de 700 de milioane de euro (797 de milioane de dolari), în prima aplicare a legii sale de referință privind concurența digitală.



