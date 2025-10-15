În România, Apple intenționează să obțină energie electrică de la parcul eolian de 99 MW al companiei Nala Renewables, situat pe raza comunei Cuca, județul Galați, prin intermediul unui acord pe termen lung cu OX2, compania care construiește proiectul.

„Suntem încântați să colaborăm cu Nala Renewables pentru livrarea parcului eolian Green Breeze de 99 MW și cu Apple pentru acordul de achiziție energie asociat. Fiind primul proiect OX2 în România, acesta marchează un moment important într-o piață cu un potențial puternic pentru energie regenerabilă”, a transmis Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România, citată de Economedia.

Proiectul Green Breeze include 16 turbine Vestas V162-6.2 MW și este estimat să fie operațional la începutul anului 2026.

Recent, turbinele eoliene pentru parcul Green Breeze au fost transportate pe Dunăre până la Galați.

Împreună cu un parc solar nou, deja operațional în Spania, proiectele anunțate de Apple vor adăuga o capacitate de 650 MW de energie regenerabilă rețelelor europene, accesând finanțări de peste 600 milioane de dolari.

Apple estimează că acestea vor produce peste un milion de megawați-oră de energie verde, acoperind necesarul utilizatorilor până în 2030.

Prin achiziția de energie de la parcul eolian din Galați, Apple urmărește să alimenteze propriile operațiuni și lanțul de aprovizionare cu surse regenerabile.

„Până în 2030, vrem ca utilizatorii noștri să știe că toată energia necesară pentru a-și încărca iPhone-ul sau pentru a-și alimenta Mac-ul este compensată cu electricitate curată”, a declarat vicepreședintele Apple pentru politici de mediu, Lisa Jackson.

Un infografic publicat de Apple arată că, anul trecut, energia necesară pentru a alimenta toate dispozitivele produse de companie a reprezentat 29% din emisiile totale ale companiei.

