Pe pagina oficială de LinkedIn, OX2 a publicat imagini și detalii despre transportul impresionant al echipamentelor:

„Pe frumoasa Dunăre Albastră. Pe acolo merg aceste turbine Vestas către parcul eolian Green Breeze, pe care îl construim în prezent în România. Componentele turbinelor și palele de 82 de metri au fost încărcate în Agigea, pe litoralul Mării Negre, și au fost transportate cu barja de-a lungul Dunării până la Galați, unde au fost descărcate și duse cu trailerele la amplasament.”

Green Breeze este primul proiect al OX2 în România și va include 16 turbine Vestas cu o capacitate totală de 99,2 MW. Proiectul este deținut de Nala Renewables, companie controlată parțial de gigantul Trafigura, iar punerea în funcțiune este planificată pentru 2026.

Conform estimărilor, parcul eolian va produce anual 312 GWh, suficient pentru alimentarea a 51.000 de gospodării, contribuind la o reducere de aproximativ 150.000 de tone de CO₂ pe an.

Lăcrămioara Diaconu-Pințea, country manager OX2 România, a declarat recent:

„În acest moment, în eolian sunt circa 600 MW în construcție, iar dintre aceștia aproximativ 200 MW reprezintă proiectele noastre. Avem două proiecte în construcție, în județul Galați: unul deja se apropie de faza de teste, iar al doilea urmează să fie pus în funcțiune în 2027.”

OX2, parte a grupului EQT, este unul dintre liderii europeni în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, cu un portofoliu global de peste 50 GW.

