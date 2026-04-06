Totuși, printre funcții precum Siri mai inteligent sau filtre pentru fotografii, un aspect esențial este adesea trecut cu vederea: conexiunea stabilă la rețea.

Aici intră în scenă noul modem C2 al Apple, integrat în viitorul iPhone 18 Pro, care promite să rezolve aceste probleme fundamentale.

Apple renunță la Qualcomm și va folosi propriul modem

Timp de mulți ani, Apple a utilizat modemurile create de Qualcomm pentru a asigura conectivitatea iPhone-urilor sale. Însă, după cum scriu cei de la PhoneArena, gigantul din Cupertino a decis să-și dezvolte propriile soluții, iar rezultatele deja se fac simțite.

După lansarea primului său modem, C1, echipat pe iPhone 16e, Apple a continuat să îmbunătățească tehnologia. C1X, folosit în iPhone Air, a demonstrat superioritatea în fața modemurilor Qualcomm, învingându-le la capitolul latență în 19 din 22 de piețe globale, potrivit unui raport al Ookla.

Latența, adică timpul de așteptare dintre un click pe o pagină web și încărcarea acesteia, este un factor esențial pentru o experiență fluidă. Iar acum, Apple pregătește un nou pas înainte cu modemul C2, care va fi prezent sub capota lui iPhone 18 Pro.

Ce aduce nou modemul C2?

Modemul C2 nu este doar o simplă evoluție. Construit să funcționeze perfect cu cipul A20 de 2nm al iPhone 18 Pro, acesta ar putea elimina complet întârzierile dintre componentele hardware și software.

Această sinergie promite două îmbunătățiri esențiale pentru utilizatorii de smartphone-uri: o conectivitate mai stabilă și o durată de viață a bateriei mai mare.

Conectivitate mai bună, inclusiv prin satelit

C2 introduce suport pentru tehnologia NR-NTN, cunoscută și sub denumirea de 5G prin satelit. Dacă modelele actuale de iPhone utilizează sateliții doar pentru situații de urgență, iPhone 18 Pro ar putea permite trimiterea de mesaje și utilizarea de date chiar și în zonele fără semnal mobil.

Practic, acest modem este proiectat să găsească semnal acolo unde alte telefoane eșuează. Pe lângă asta, C2 ar putea aduce și îmbunătățiri semnificative la viteza de descărcare, datorită suportului pentru tehnologia mmWave, o variantă ultra-rapidă a 5G, ideală pentru orașele mari.

Vom avea parte și de o autonomie mai mare

Un alt avantaj important al C2 este eficiența energetică. Căutarea constantă a unui semnal 5G poate consuma rapid bateria unui smartphone. Însă, datorită colaborării perfecte dintre C2 și A20, ambele produse „in-house” de Apple, utilizatorii ar trebui să observe o autonomie semnificativ mai mare.

Cipul A20, construit pe un proces de fabricație de 2nm, adaugă un plus de eficiență, ceea ce va transforma iPhone 18 Pro într-un adevărat campion al autonomiei.

