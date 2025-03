Într-un scurt clip postat pe X, Cook a scris: „E ceva în aer” (n.r. „There is something in the Air”), sugerând lansarea unui nou MacBook Air.

Potrivit 9to5Mac, noul MacBook Air va fi echipat cu un cip M4 și va fi disponibil în aceleași variante de 13 și 15 inci ca modelul actual.

Procesorul M4 va aduce îmbunătățiri semnificative, inclusiv posibilitatea de a avea până la 32GB de RAM, față de limita actuală de 24GB. Alte upgrade-uri așteptate includ o lățime de bandă mai mare a memoriei, două nuclee CPU suplimentare și o cameră Center Stage de 12MP.

E posibil ca Apple să lanseze și o tabletă

De asemenea, noul MacBook Air va putea suporta două monitoare externe simultan, chiar și cu ecranul propriu deschis. Apple ar putea anunța și un nou iPad Air în această primăvară.

Deși lansarea MacBook Air cu M4 pare a fi prioritară, jurnalistul Mark Gurman nu exclude posibilitatea unui anunț comun pentru ambele produse.

De asemenea, sloganul „there»s something in the air” nu este nou pentru Apple. Compania a folosit aceeași expresie și la lansarea primului MacBook Air în 2008.

Noul MacBook Air cu procesor M4

Principalele îmbunătățiri ale noului model MacBook Air includ creșterea RAM-ului maxim la 32GB, o performanță îmbunătățită a procesorului, suport extins pentru monitoare externe, și o cameră frontală de calitate superioară.

