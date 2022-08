Lansarea va da startul unui sezon încărcat de toamnă, în care Apple va mai lansa noi Mac-uri, două noi modele ipad și trei modele ale ceasului inteligent Apple Watch.

Momentul este unul precar pentru industrie. Vânzările de telefoane au început să stagneze sau chiar să scadă în anumite părți ale lumii, deoarece consumatorii au probleme din cauza inflației și a situației economice.

Cu toate astea, Apple stă mai bine decât competitorii săi: iPhone-urile s-au vândut bine în trimestrul trecut, iar compania a semnalat furnizorilor săi că nu întrevede o scădere a cererii.

Gigantul american anunță în mod tipic și alte produse odată cu iPhone, de regulă noile Apple Watch.

Disponibile din 16 septembrie

De asemenea, de regulă compania aduce noile modele în magazine la o săptămână și jumătate după prezentare.

Anumitor angajați din magazine Apple li s-a spus să se pregătească pentru o lansare majoră de produs pe 16 septembrie.

Acțiunile Apple au crescut cu 1% pe bursa din New York, până șa 174,54 dolari. Titlurile sunt însă cu 2% sub nivelul de la începutul anului. Recent, acestea și-au revenit după scăderile înregistrate în acest an.

Compania intenționează să transmită online evenimentul, continuând același model adoptat de la startul pandemiei.

Recomandări Un medic român stabilit la New York face o radiografie dură a sistemului din țară: „Medicina românească e plină de dumnezei. Când greșesc, ei nu pățesc nimic”

Un purtător de cuvânt al Apple a refuzat să comenteze.

Apple a avut ultimul eveniment în luna iunie, când a prezentat noile sisteme de operare iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 și macOS Ventura.

Ce va avea nou iPhone 14

Varianta standard a iPhone 14 va arăta similar cu iPhone 13, însă compania va elimina versiunea mini, cu ecran de 5,4 inchi și va adăuga un model cu ecran de 6,7 inchi.

Acesta va fi primul iPhone non-Pro cu un astfel de display.

iPhone 14 Pro, fără notch

Mai multe schimbări sunt plănuit pentru linia iPhone 14 Pro. Mai exact, Apple va înlocui sectorul care înglobează camera și senzorii, numit notch, cu unul în formă de pilulă. Acesta va îngloba senzorii Face ID pentru recunoaștere artificială și camera, lucru care va da utilizatorilor mai mult spațiu pe ecran.

De asemenea, Apple va adăuga un cip mai rapid pe iPhone 14 Pro.

Procesoare și camere mai bune

În schimb, va reține procesorul A15 de pe iPhone 13 pe modelele normale de iPhone 14.

Cele mai semnificative îmbunătățiri de pe iPhone 14 vor veni la camere, care vor fi ceva mai mari. Modelele Pro vor primi o camera de 48 megapixeli alături de cea de 12 megapixeli ultrawide și cea telephoto.

De asemenea, Apple plănuiește îmbunătățiri la înregistrarea video și la durata de viață a bateriei.

Recomandări Întâlnire de gradul trei cu Biden? Vladimir Putin i-a spus unui președinte de țară că vrea să participe personal la summitul G20, în 15-16 noiembrie

Apple Watch Series 8

Pentru noile Apple Watch Series 8, Apple va adăuga facilități destinate sănătății femeilor și un senzor de temperatură. Modelul standard va fi similar cu Series 7, dar un nou model Pro va avea caracteristici destinate persoanelor active. Va avea un ecran mai mare, carcasă de titaniu cauciucată, noi opțiuni de fitness și mai multă baterie.

Compania plănuiește și un nou Apple Watch SE, modelul cel mai ieftin, care va primi un cip mai rapid.

Sisteme noi de operare

Tot în septembrie vor veni și sistemele de operare pentru noile iPhone-uri și ceasuri inteligente.

În octombrie vor fi lansate macOS Ventura și noul iPadOS, sistemul de operare de pe tabletele iPad. Softul pentru iPad a fost amânat cu o lună, din cauza unor bug-uri.

Noi iPad-uri și Mac-uri

Apple lucrează și la un nou model iPad, care să vină cu cip A14 și port USB-C, dar și noi modele iPad Pro cu cip M2. Ambele vor fi prezentate într-un alt eveniment.

În fine, înainte de finalul anului vor fi prezentate și noi Mac-uri, respectiv versiuni de Mac mini și MacBook Pro bazate pe procesoarele M2.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Mărturisirea-șoc a unui bărbat de 45 de ani, operat de cancer la rinichi. Doctorul i-a spus direct: "Totul este generat de ceea ce ai făcut în trecut"

Playtech.ro Nu le-a venit să creadă când s-a întors cu fața! ”Cea mai frumoasă atletă din lume”, apariție răvășitoare FOTO

Observatornews.ro "Ce ai avut cu femeile? De ce le-ai înțepat". Cine este tânărul care le-a atacat pe Margherita din Clejani și o altă fată, în centrul Capitalei

HOROSCOP Horoscop 19 august 2022. Capricornii au puterea de a lua cele mai bune decizii astăzi pentru a renunța la ceea ce îi împovărează inutil

Știrileprotv.ro Mai mulți morți, după ce două avioane mici s-au ciocnit deasupra unui aeroport din California | VIDEO

FANATIK.RO Top 5 zodii care termină luna august perfect. Surprinzător cine e pe locul 2

Orangesport.ro Specialistul american care anunţă următoarea ţară invadată după ce Rusia a atacat Ucraina: "Sperăm că realizează necesitatea de a se pregăti de luptă"