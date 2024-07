Românii s-au trezit la 3.00 dimineața pentru a ajunge la zborul de pe Heraklion. Au decolat de două ori, dar de fiecare dată avionul s-a întors pe pistă din cauza unei defecțiuni tehnice.

„Am decolat normal, la ora 7, dar avionul a avut o problemă și ne-am întors la Creta și am aterizat, am stat cam jumătate de oră și apoi iar am decolat, cu același avion. Și se pare că au avut aceeași problemă, undeva la trenul de aterizare și am revenit iarăși pe aeroport”, a declarat Remus Tomșa, unul dintre pasageri.

Ulterior, avionul nu a mai decolat, iar pasagerii, însoțiți de copii mici, au fost anunțați că trebuie să rămână în sălile așteptare, până la noi instrucțiuni. Oamenii au fost nevoiți să aștepte în aeroport, pe scaune, pe jos sau pe bagaje.

Pasagerii au fost anunțați că vor fi îmbarcați abia după miezul nopții, adică după o întârziere de peste 20 de ore. Și pasagerii din Timișoara care urmau să plece spre Creta cu aceeași cursă și-au pus vacanța în așteptare din cauza întârzierii.

„După un drum extenuant, am aterizat în România în sfârșit… A durat cca 22 de ore, deși trebuia să dureze mai putin de 3 ore. E ultimul charter spre Creta pe care îl voi lua eu și toți cei care am fost pasageri ai zborului”, a transmis Anda Vija, una dintre pasagere, pe pagina sa de Facebook.

