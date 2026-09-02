- Echipa internațională, condusă de profesorul Cenker Atila, de la Departamentul de Arheologie al Universității „Sivas Cumhuriyet”, folosește tehnologii avansate, inclusiv sisteme radar folosite în cercetările Forțelor Aeriene ale SUA.
- Arca lui Noe este o corabie uriașă din relatările biblice pe care Noe a construit-o din porunca lui Dumnezeu pentru a-și salva familia și toate speciile de animale de la un potop global. Povestea se află în Cartea Genezei din Vechiul Testament.
- Corabia avea o lungime de 300 de coți (aproximativ 135–140 de metri), o lățime de 50 de coți (23 de metri) și o înălțime de 30 de coți (13-14 metri), fiind împărțită pe trei niveluri.
Investigațiile recente sugerează prezența unei structuri din lemn îngropate. Formațiunea, lungă de circa 157 de metri, are o formă asemănătoare unei ambarcațiuni și a fost descoperită în 1959 pe baza unor fotografii aeriene.
Conform arheologului Cenker Atilla, solul din interior conține cu 40% mai mult carbon decât mostrele prelevate din apropiere „Acest lucru ar putea indica materiale organice sau rămășițe din lemn”.
Totuși, nicio bucată de lemn nu a fost încă identificată. Cercetările cu georadar au dezvăluit anomalii subterane care se intersectează sub unghiuri drepte, sugerând posibila existență a unor cavități sau structuri artificiale.
Andrew Jones, un alt membru al echipei, a explicat că solul din interior prezintă mai multe substanțe organice și potasiu, ceea ce poate fi asociat cu descompunerea lemnului.
Pe deal se află o formațiune stâncoasă ale cărei contururi seamănă de la distanță cu silueta unei nave. În Biblie, arca este descrisă ca având o formă dreptunghiulară.
Lungimea formațiunii, aproximativ 160 de metri, este considerată apropiată de dimensiunile biblice.
Măsurătorile se desfășoară sub îndrumarea doctorului Hosrov Bahtar. Până în prezent, echipa a finalizat colectarea datelor pentru realizarea hărților terenului, a stabilit puncte GPS și a creat modele 3D detaliate ale zonei cercetate.
Investigațiile au permis scanarea în profunzime a formațiunii Durupınar, unde au fost identificate anomalii subterane.
„Am observat numeroase anomalii. Sunt goluri. Faptul că unele dintre aceste anomalii se intersectează în unghiuri drepte ne-a făcut să ne întrebăm: a existat oare aici o navă și ar putea aceste cavități să fie încăperile ei?”, a declarat profesorul Atilla.
„Cercetările noastre continuă fără întrerupere, iar în fiecare zi obținem rezultate noi și interesante. Datele actuale sporesc de la o zi la alta probabilitatea ca aceasta să fie Arca lui Noe”, a spus acesta.
Cu toate acestea, majoritatea geologilor consideră că formațiunea Durupinar este un fenomen natural. Cercetătorii subliniază că datele actuale nu constituie o dovadă clară a legăturii cu Arca lui Noe. Următoarea etapă implică forarea unor mostre de sol pentru a confirma descoperirile.
Rezultatele definitive vor fi anunțate în termen de două luni.
Fotografii de pe portalul NoahSarkScans din diverse faze ale cercetării.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 8
Gigel77 02.09.2026, 09:47
Aveau toate animalele penarca sau lipseau câteva?!?
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