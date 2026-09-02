Echipa internațională, condusă de profesorul Cenker Atila, de la Departamentul de Arheologie al Universității „Sivas Cumhuriyet”, folosește tehnologii avansate, inclusiv sisteme radar folosite în cercetările Forțelor Aeriene ale SUA.

Arca lui Noe este o corabie uriașă din relatările biblice pe care Noe a construit-o din porunca lui Dumnezeu pentru a-și salva familia și toate speciile de animale de la un potop global. Povestea se află în Cartea Genezei din Vechiul Testament.

Corabia avea o lungime de 300 de coți (aproximativ 135–140 de metri), o lățime de 50 de coți (23 de metri) și o înălțime de 30 de coți (13-14 metri), fiind împărțită pe trei niveluri.

Investigațiile recente sugerează prezența unei structuri din lemn îngropate. Formațiunea, lungă de circa 157 de metri, are o formă asemănătoare unei ambarcațiuni și a fost descoperită în 1959 pe baza unor fotografii aeriene.

Conform arheologului Cenker Atilla, solul din interior conține cu 40% mai mult carbon decât mostrele prelevate din apropiere „Acest lucru ar putea indica materiale organice sau rămășițe din lemn”.

Totuși, nicio bucată de lemn nu a fost încă identificată. Cercetările cu georadar au dezvăluit anomalii subterane care se intersectează sub unghiuri drepte, sugerând posibila existență a unor cavități sau structuri artificiale.

Andrew Jones, un alt membru al echipei, a explicat că solul din interior prezintă mai multe substanțe organice și potasiu, ceea ce poate fi asociat cu descompunerea lemnului.

Pe deal se află o formațiune stâncoasă ale cărei contururi seamănă de la distanță cu silueta unei nave. În Biblie, arca este descrisă ca având o formă dreptunghiulară.

Lungimea formațiunii, aproximativ 160 de metri, este considerată apropiată de dimensiunile biblice.

Măsurătorile se desfășoară sub îndrumarea doctorului Hosrov Bahtar. Până în prezent, echipa a finalizat colectarea datelor pentru realizarea hărților terenului, a stabilit puncte GPS și a creat modele 3D detaliate ale zonei cercetate.

Investigațiile au permis scanarea în profunzime a formațiunii Durupınar, unde au fost identificate anomalii subterane.

„Am observat numeroase anomalii. Sunt goluri. Faptul că unele dintre aceste anomalii se intersectează în unghiuri drepte ne-a făcut să ne întrebăm: a existat oare aici o navă și ar putea aceste cavități să fie încăperile ei?”, a declarat profesorul Atilla.

„Cercetările noastre continuă fără întrerupere, iar în fiecare zi obținem rezultate noi și interesante. Datele actuale sporesc de la o zi la alta probabilitatea ca aceasta să fie Arca lui Noe”, a spus acesta.

Cu toate acestea, majoritatea geologilor consideră că formațiunea Durupinar este un fenomen natural. Cercetătorii subliniază că datele actuale nu constituie o dovadă clară a legăturii cu Arca lui Noe. Următoarea etapă implică forarea unor mostre de sol pentru a confirma descoperirile.

Rezultatele definitive vor fi anunțate în termen de două luni.

Echipa de cercetători. Foto: https://www.noahsarkscans.com/

Fotografii de pe portalul NoahSarkScans din diverse faze ale cercetării.

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