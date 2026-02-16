„Arcul Îndrăgostiților” din Italia s-a prăbușit chiar în timpul furtunilor de Ziua Îndrăgostiților

Furtunile puternice din Italia au distrus „Arcul Îndrăgostiților”

„Arcul Îndrăgostiților” din Italia, cunoscut sub numele de Faraglioni di SantAndrea, s-a prăbușit în urma unor furtuni violente care au lovit sudul țării, chiar în weekendul cu Ziua Îndrăgostiților, relatează CNN.

„Este o lovitură la inimă”, a declarat Maurizio Cisternino, primarul orașului Melendugno, situat în apropierea arcului prăbușit.

Ce spune legenda locală din spatele „Arcului Îndrăgostiților”

Faraglioni di SantAndrea, situat pe coasta Salento, în regiunea Puglia, atrăgea de secole cupluri romantice. Conform unei legende locale, îndrăgostiții care se sărutau sub arc erau meniți să rămână împreună pentru eternitate.

„Arcul Îndrăgostiților” din Puglia, Italia, era o adevărată atracție turistică pentru cuplurile care veneau în zonă. Foto: Profimedia Images

Locul, format de eroziunea stâncilor calcaroase de-a lungul secolelor, era un punct de atracție pentru turiști și localnici, dar și o destinație preferată pentru cereri în căsătorie sau aniversări.

În ultimele decenii, locul devenise extrem de popular datorită fotografiilor distribuite pe rețelele sociale, atrăgând mii de vizitatori anual. Primarul a declarat că este imposibil de estimat numărul exact al persoanelor care au vizitat arcul, având în vedere că accesul era gratuit.

„Arcul Îndrăgostiților”, folosit de localnici pentru cele mai romantice cereri în căsătorie

Unul dintre cei afectați emoțional de această pierdere este Lorenzo Barlato, un localnic care și-a cerut în căsătorie soția pe stâncile din apropierea arcului acum mai bine de 40 de ani.

„Abia așteptam să revin aici. Acum, din păcate, îmi rămân doar fotografiile frumoase pe care le-am făcut în acest colț de paradis”, a transmis el pe contul de Facebook.

Autoritățile locale din Italia se așteptau ca „Arcul Îndrăgostiților” să se prăbușească

Colapsul era totuși așteptat, având în vedere fragilitatea formațiunii. Autoritățile locale au încercat în 2024 să obțină o finanțare de 4,5 milioane de dolari pentru un proiect de conservare împotriva eroziunii costiere, dar cererea a fost respinsă.

„Este o tragedie despre care știam că va veni, doar că nu ne așteptam să se întâmple atât de curând. Natura și-a revendicat arcul, la fel cum l-a creat”, a declarat primarul Cisternino pentru presa locală.

„Arcul Îndrăgostiților” din Italia, după ce s-a prăbușit în timpul furtunilor puternice din Italia. Foto: Profimedia Images

Experții susțin că simbolul iubirii s-a prăbușit din cauza schimbărilor climatice

Experții pun prăbușirea pe seama schimbărilor climatice, care au dus la creșterea temperaturii mării și la intensificarea fenomenelor meteorologice extreme. În plus, arcul fusese deja afectat anterior de Ciclonul Harry, în ianuarie 2026.

În acest context dificil, sudul Italiei se confruntă cu multiple fenomene meteo extreme. În Sicilia, o alunecare de teren a distrus recent mai multe case în orașul Niscemi, iar inundațiile au provocat pierderi de vieți omenești, inclusiv decesul unui bărbat a cărei locuință s-a prăbușit lângă Roma săptămâna trecută.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE