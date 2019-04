Presa internațională protestează în cazul arestării lui Assange: Deutsche Welle acuză interesul guvernelor de a-și minți cetățenii. Același punct de vedere l-a avut și Libertatea

Arestarea la Londra a lui Julian Assange a fost și subiectul unei opinii scrise vineri, în Libertatea, de Vasile Ernu, noul comentator al ziarului.

„Julian Assange e vânat de peste 9 ani. CIA a declarat de ceva vreme arestarea lui Assange drept «prioritate» pentru SUA. Pentru ce? De ce? Pentru că a creat WikiLeaks. Ce este WikiLeaks?

WikiLeaks este un fel de a ne pune la dispoziţie materiale. Dar ce materiale? WikiLeaks nu este o simplă înşiruire de fapte, un material de presă sau o investigaţie punctuală.

WikiLeaks este mult mai mult. WikiLeaks este un demers care pătrunde în zona secretizată a Puterii. WikiLeaks este dezvăluirea tainei, e un fel de a intra în Sfânta Sfintelor a Puterii, unde muritorii de rând nu au acces”, scrie Vasile Ernu în Libertatea.

„Wikileaks e un fel de a ne arăta că Puterea e goală. Ba mai mult. WikiLeaks face ce nu s-a mai făcut demult: ne arată că Regele e gol, Puterea sacră e coruptă şi pătată de sânge. Iar acest lucru Puterea nu-l iartă”

Vasile Ernu, Libertatea

La rîndul său, Matthias Von Hein arată în Deutsche Welle că Assange a deranjat, „însă democrația reală are nevoie de acest disconfort, are nevoie de cetățeni informați – în special în legătură cu evenimente pe care guvernele vor să le țină sub tăcere”.

„Julian Assange nu a dezvăluit niciodată secrete. El le-a publicat. La fel ca multe alte instituții media, atunci când își fac bine treaba. Chiar și presa germană a beneficiat din plin de materialele Wikileaks”

Matthias Von Hein, Deutsche Welle

Julian Assange (47 de ani) a fost arestat pe 11 aprilie, după ce președintele Ecuadorului, Lenin Moreno, i-a retras dreptul de azil în ambasada din Londra a țării sale. Fondatorul WikiLeaks a fost găsit vinovat joi de Curtea de Justiţie din Londra de încălcarea termenilor eliberării pe cauţiune și riscă 12 luni de închisoare.

Încă din 2017, vicepreședintele SUA, Mike Pence, a numit arestarea lui Assange drept „prioritate” a puterii mondiale SUA. Tot în 2017, în aprilie, Mike Pompeo, care tocmai fusese numit director al CIA, numise Wikileaks „serviciu secret ostil neguvernamental”, amenințând că activitățile acestuia „vor înceta”.

Pompeo a putut să spere și să lanseze amenițări deoarece în Ecuador guvernul de stânga condus de Rafel Correa a pierdut alegerile. Sub guvernarea lui Correa, micul Ecuador îl apărase pe Assange împotriva SUA „într-un mod care amintea de David și Goliat”, a mai explicat jurnalistul german.

