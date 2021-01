Tiziano se juca alături de sora și verișorul său pe lângă casa lor din cartierul din Las Talitas, când brusc copilul a simțit o durere în piept, iar un glonț a căzut pe pământ, lângă picioarele sale.

Raportul poliției susține că băiatul a ajuns cu tatăl său la Spitalul Pruncul Iisus, din partea de sud a capitalei, cu o rană superficială în torace, produsă de o armă de foc. Copilul a fost examinat cu atenție de medici, iar în mai puțin de o oră, el a fost trimis acasă.

După ce s-a întors acasă, mătușa băiatului a găsit crucifixul pe jos. Crucea de argint pe care Tiziano o primise cadou de la tatăl său avea o gaură în mijloc, acolo unde a pătruns glonțul.

Mama copilului spune că Tiziano a fost binecuvântat.

„El este aici slavă Domnului. Pentru noi este un miracol. L-am dus la biserică, a vorbit cu Tatăl, El i-a spus că a fost binecuvântat. Orice i s-ar fi putut întâmpla. Pentru noi este un miracol”, a declarat mama băiatului pentru presa locală.

