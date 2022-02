Arhitectul Radu Negoiță, despre garsoniera de 11 mp din Cluj: „Totul pornește de la cât respect cerem noi pentru viața noastră”

„Garsoniera este complet mobilată și utilată, centrală termică pe bloc, situată la etajul 4 din 4, cheltuieli lunare mici. Preț: 200 de euro (ușor negociabil)”, se arată în anunțul postat pe pagina de Facebook a firmei de imobiliare Panoramic din Cluj. Faptul că garsoniera are numai 11 mp i-a făcut pe internauți să se întreacă în ironii. 53.000 de comentarii și 11.000 de distribuiri s-au strâns până acum.

Potrivit agenției imobiliare, garsoniera a fost închiriată repede, la prețul de 180 de euro.

Arhitectul Radu Negoiță a vorbit despre fenomenul miniapartamentelor din marile metropole

„Nu este cea mai mică garsonieră, din câte am văzut. Există, în lume, chiar și mai mici. Există și la marginea Bucureștiului astfel de locuințe, de nefamiliști. Pentru cine a văzut filmul vechi românesc «Occident», ele erau considerate, în comunism, locuințe sociale de nivel foarte scăzut. Este adevărat că 11 mp este extrem de puțin pentru o locuință în care vrei să-ți petreci mai multe ore pe zi sau ani din viață”, spune arhitectul Radu Negoiță, într-o discuție cu Libertatea.

37 mp, suprafața minimă pentru garsoniere

Potrivit legii 114/1996, în România, garsonierele ar trebui să respecte standardele în vigoare – nu ar trebui să fie mai mici de 37 de mp, explică arhitectul. Sunt exceptate de la această regulă însă blocurile construite înainte de 1996, cum pare și cel din Cluj-Napoca.

Anunțurile imobiliare abundă de garsoniere care au mai puțin de 30 de mp. Acum patru ani, un bucureștean vindea o garsonieră de 6 mp, „la kilometru 0”, cu 7.000 de euro.

„Este foarte importantă senzația de libertate pe care ți-o oferă un spațiu de locuit. Este evident că într-un spațiu de 11 mp pătrați nu o să ai niciodată acel sentiment. Este prea mic, abia dacă te poți mișca”, mai spune Negoiță.

Arhitectul a observat, totuși, și o calitate a garsonierei: este plăcută estetic. „Mi se pare incredibil, totuși, că cineva chiar a fost dispus să plătească 200 de euro pe acea garsonieră. Am observat însă că mobilierul este unitar, iar canapeaua are o culoare vie. Nu prea ai unde să te întinzi în garsoniera aceea, în rest e în regulă”. (râde)

Leonardo DaVinci spunea că „timpul e suficient pentru oricine îl folosește”. Același lucru poate fi valabil și pentru spațiu. Arhitectul precizează că și o suprafață mică poate fi transformată într-o locuință practică, dacă apelăm la soluții ingenioase. Un astfel de exemplu este oferit de arhitectul Gary Chang, din Hong Kong, care și-a transformat garsoniera de 32 de mp – mai mică, așadar, decât o garsonieră standard – într-un apartament practic și funcțional, cu ajutorul pereților mobili.

„Sigur, Gary Chang a reușit asta în virtutea profesiei sale. A creat un sistem cu pereți mobili, care se prind pe șine fixate pe tavan și care permit mișcarea și schimbarea dimensiunii tuturor camerelor. Baia face excepție. Dar în spațiile care uneori sunt mai mici decât ne-ar fi nouă confortabil, cu toate că sunt sub sub limita legală, se pot obține rezolvări decente”, punctează Negoiță.

Arhitectul și-a prezentat locuința într-un video pe YouTube care a adunat 1,8 milioane de vizualizări.

De ce am ajuns să acceptăm locuințe sub limita legii

Responsabilitatea o poartă societatea, în ansamblul ei, crede Negoiță, „pentru că nu are o putere de cumpărare care să crească accelerat, iar cererea este în continuare mai mare decât oferta, la nivelul locuințelor. Aceștia sunt factorii favorizanți pentru genul acesta de situații”.

Dacă cineva închiriază un astfel de apartament, atunci o face ca un compromis, e convins arhitectul.

„Clujul este oricum un oraș cu prețuri foarte mari la chirii și la vânzări de apartamente. Probabil acea persoană se gândește că va locui temporar în acea locuință până își va putea permite un loc mai bun. Însă este extraordinar de greu să locuiești într-un spațiu cât un compartiment de tren”. Radu Negoiță, arhitect:

Aceste „oferte” vor rămâne mereu pe piață

Aceste oferte vor rămâne întotdeauna pe piață, mai spune Radu Negoiță. În Londra, de pildă, există garsoniere de 8 mp care se vând cu peste 30.000 de lire. Și-n Paris există garsoniere la fel de mici.

„Îți dai seama că trebuie să fii nebun să dai 30.000 de lire pe așa ceva. Cred că totul pornește de la cât respect cerem noi pentru viața noastră. În situația în care, să zicem, timpul nu ne presează, am putea să găsim locuințe mai bune și cu un buget limitat. Iar dacă apelăm la un arhitect – nu de alta, dar agenții imobiliari sunt interesați să spună că locuințele acelea sunt foarte bune – ar putea găsi în el un sfetnic bun, fie că e vorba de o alegere pe termen scurt”.

„De multe ori, cea mai mare problemă nu este suprafața”

Când nu vorbim de garsoniere de 11 mp, spune Radu Negoiță, cea mai mare problemă, atunci când închiriem sau cumpărăm un apartament, o reprezintă nu atât suprafața în sine, cât „conformația spațiilor și poziția pereților structurali”.

„Am văzut apartamente de trei camere care ar trebui să aibă cel puțin 66 de mp, așa cum cere legea în România, și au, în schimb, 60 de mp, sub limita legală, dar care pot fi compartimentate mai bine. Contează foarte mult conformația spațiilor și poziția pereților structurali, la asta trebuie să fim atenți”, explică arhitectul.

„Pentru că, uneori, pereții aceia structurali nu-ți permit să pui în camera respectivă ce ai avea nevoie să pui: un pat de două persoane sau un blat de bucătărie confortabil etc. În momentul în care aceste mobile nu încap cum ar trebui, libertatea noastră de mișcare are din nou de suferit și putem să ajungem chiar în spații mult mai mari, că ne simțim ca-n apartamentul de 11 mp”, mai spune Radu Negoiță.

Apartamente de 8 mp în Paris, apartamente-sicriu în Hong Kong

Apartamentele-sicriu din blocurile din Hong Kong au între 2 și 9 metri pătrați | Foto: Shutterstock

Așa cum amintea arhitectul Radu Negoiță, garsoniera de 11 mp din Cluj, care a stârnit un val de reacții în mediul online, nu e nici pe departe cea mai mică locuință pe care o poate închiria cineva. În Paris, microapartamentele sunt comune și deloc ieftine.

De pildă, o cameră de 8 mp care a aparținut unei foste menajere a fost renovată de o firmă de arhitectură și transformată, cu ajutorul dulapurilor mobile, într-o garsonieră „mobilată complet” cu pat, bibliotecă, baie și bucătărie, după cum se vede în videoul de prezentare.

În Hong Kong, situația este mult mai dramatică. Pe măsură ce orașul devine mai dens, iar locuințele – mai costisitoare, oamenii ajung să închirieze camere minuscule, care au între 2 și 9 mp. Ele sunt cunoscute sub denumirea de locuințe-sicriu. Realitatea crizei din Hong Kong, în privința sărăciei și a supraaglomerării, unde sute de mii de oameni locuiesc în spații înguste, a fost documentată și arătată lumii întregi prin proiectul forografic „Trapped”, realizat de Benny Lam, potrivit The Guardian. El a vizitat peste 100 de apartamente-sicriu, iar imaginile surprinse sunt de-a dreptul șocante. Fotograful a sperat că, făcând vizibilă o astfel de lume, mai mulți oameni vor începe să acorde atenție nedreptăților sociale.

