Armata a demolat o pizzerie palestiniană. Își făcea reclamă cu poza unei bunici care a fost răpită de teroriștii Hamas

Anunțul, distribuit pe Facebook Eiffel Bakery and Supermarket, arată femeia în vârstă ținută captivă în Gaza lângă unul dintre sortimentele de pizza ale localului, îndemnând oamenii să vină să cumpere produsul.

Reclama nu face facă referire în mod specific la masacrul Hamas, ci descrie o ofertă pentru o pizza de familie pentru 18 șekeli, circa 4,3 euro.

După ce afișul s-a viralizat, zeci de oameni au organizat o manifestație de protest la fața locului, cerând „să se arunce în aer pizzeria”.

Iar joi, 12 octombrie, un buldozer blindat a apărut la pizzerie și a dărâmat-o, iar proprietarul pizzeriei a fost arestat de forțele de securitate și se confruntă acum cu acuzații.

Ordinul de distrugere a clădirii a fost dat de șeful Comandamentului Central al IDF.

A Palestinian Pizzeria in Huwara (Samaria) posted a photo of an elderly Israeli hostage to promote and sell their Pizza.



The result: the IDF came and destroyed their business.



If you support ISIS (Hamas), this is what you get. #Hamas_is_ISIS