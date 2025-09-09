Caracteristici inovatoare ale noului tanc Type 100

Conform publicației chineze South China Morning Post, Type 100 se distanțează de conceptul tradițional de blindaj greu, concentrându-se în schimb pe integrarea tehnologiilor avansate. Această schimbare vine ca răspuns la evoluțiile recente în războiul blindat, evidențiate în special de conflictul din Ucraina.

Tancul Type 100 este mai mic și mai ușor decât predecesorul său, Type 99. Acesta este echipat cu un sistem de propulsie hibrid diesel-electric, care îi conferă o mobilitate sporită și o manevrabilitate îmbunătățită pe orice tip de teren.

„Acestea sunt capabile să se apropie de inamic în liniște în anumite medii”, a declarat Wang Qun, membru al echipajului unui tanc Type 100 pentru CCTV.

Sistemul de armament al tancului include un tun principal de 105mm, mai mic decât cele de 125mm utilizate în mod obișnuit. Cu toate acestea, turela sa fără echipaj, dotată cu un sistem avansat de control al focului și o gamă variată de muniție, oferă o putere de foc semnificativă.

Protecție avansată oferită de tancul Type 100

Type 100 nu se bazează pe blindaj gros, ci pe o combinație de protecție pasivă și activă. Turela sa are un design neregulat, multifațetat, care face mai dificilă obținerea unei lovituri critice.

Recomandări Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Sistemele de radar, infraroșu și avertizare laser pot detecta instantaneu amenințările și activa contramăsuri.

Informatizare și conștientizare situațională

Cel mai important aspect al noului tanc este gradul ridicat de informatizare, care permite o mai bună conștientizare situațională și coordonare a focului în rețea.

Echipajul poartă căști cu realitate augmentată, care afișează date în timp real despre funcționarea vehiculului și imagini de recunoaștere.

„Imaginea la 360 de grade… ne permite să observăm împrejurimile în timp ce stăm înăuntru”, a mai explicat Wang.

Vehicule de sprijin și sisteme fără pilot

Vehiculul de sprijin Type 100 este echipat cu un tun de 40mm și are capacități similare de detecție și protecție. Acesta include și capacități de apărare aeriană pentru contracararea dronelor.

„În vehiculul de sprijin Type 100 există operatori suplimentari de drone care pot opera vehicule terestre de recunoaștere fără pilot și drone, ceea ce poate îmbunătăți semnificativ capacitățile de recunoaștere și lovi cu precizie țintele”, a menționat Wang.

Implicații pentru viitorul războiului terestru

Conform South China Morning Post, integrarea sistemelor cu echipaj și fără pilot, precum și a platformelor de arme, rețelelor de informații și sistemelor de recunoaștere, va „revoluționa total viitoarele bătălii terestre”.

Recomandări Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”

Raportul CCTV subliniază că aceste vehicule de asalt blindate de nouă generație vor constitui „forța de bază” a Forțelor Terestre ale Armatei Populare de Eliberare pe viitoarele câmpuri de luptă.

„Acestea pot desfășura misiuni precum desfășurarea rapidă pe distanțe lungi, capturarea și controlul obiectivelor operaționale, executarea de atacuri tactice în adâncime, operațiuni ofensive și defensive urbane și coordonarea focului comun”, a precizat raportul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE