„Primul obiectiv pe care l-am stabilit pentru armată este să fie pregătită pentru un șoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test – poate că testul există deja sub forme hibride – dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat Fabien Mandon în fața Comisiei de apărare din Parlamentul francez.

El a subliniat că Rusia „este o țară care poate fi tentată să continue războiul pe continent”, iar acest scenariu stă la baza pregătirilor militare actuale.

Declarațiile sale se aliniază celor făcute recent de serviciile secrete germane, care au avertizat că Moscova ar putea fi pregătită să intre într-un conflict militar direct cu NATO înainte de anul 2029.

Potrivit generalului Mandon, Rusia percepe Europa ca fiind „colectiv slabă” și manifestă o „dezinhibare tot mai mare în folosirea forței”.

Cu toate acestea, el a insistat că statele europene au motive să fie încrezătoare: „Din punct de vedere economic, demografic și industrial, suntem superiori Rusiei. Rusia nu ne poate intimida dacă avem voința de a ne apăra.”

Generalul a subliniat că majorarea bugetului militar este „esențială” și că determinarea vizibilă a Europei poate descuraja potențialii adversari: „Dacă rivalii noștri percep că ne pregătim serios pentru apărare, s-ar putea să renunțe. Dar dacă simt că nu suntem pregătiți, nimic nu îi va opri.”

Conform proiectului bugetar pentru apărare, Franța va aloca 57,1 miliarde de euro în 2026 — o creștere de 13% — ceea ce va ridica cheltuielile militare la 2,2% din PIB, a precizat ministrul apărării, Catherine Vautrin.

Generalul Mandon a adăugat că, pe lângă amenințarea rusă, reînarmarea este necesară și pentru a face față altor crize și pericole globale, inclusiv terorismului din Orientul Mijlociu, avertizând că „situația se degradează peste tot”.

