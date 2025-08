„În această săptămână, voi convoca cabinetul pentru a da instrucţiuni armatei israeliene cu privire la modul de atingere a celor trei obiective de război pe care le-am stabilit”, a declarat Netanyahu la începutul unei şedinţe a Consiliului de Miniştri.

Printre obiectivele principale figurează capitularea Hamas şi eliberarea ostaticilor. „Ne aflăm în mijlocul unui război intens în care am obţinut succese foarte importante, istorice, pentru că nu am fost divizaţi, pentru că am fost uniţi şi am luptat împreună”, a comentat premierul israelian.

„Trebuie să rămânem uniţi şi să luptăm împreună pentru a atinge obiectivele războiului pe care ni le-am stabilit: înfrângerea inamicului, eliberarea ostaticilor noştri şi garantarea că Gaza nu mai reprezintă o ameninţare pentru Israel”, a punctat el.

Biroul premierului Israelului i-a transmis șefului de cabinet, generalul-locotenent Eyal Zamir, că „dacă nu este de acord, ar trebui să demisioneze”.

Intensificarea ofensivei din Gaza

O sursă israeliană de rang înalt a sugerat, potrivit Reuters, că o opţiune ar putea fi intensificarea intervenţiei în forţă.

Sâmbătă, aflat în Israel, emisarul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, declarase că lucrează cu guvernul israelian la un plan care ar pune capăt efectiv războiului din Gaza.

Dar oficialii israelieni au avansat, de asemenea, idei care includ extinderea ofensivei militare în Gaza şi anexarea unor părţi ale enclavei distruse.

Netanyahu a urmărit acest plan de mai mult timp

Netanyahu a avertizat cu câteva zile în urmă că urmează să prezinte un plan de anexare a Fâșiei Gaza, în cazul în care Hamas nu va accepta un armistițiu în termenii ceruți de Guvernul israelian, relatează publicația Haaretz.

Haaretz scrie că planul presupune inițial anexarea teritoriilor din zona-tampon, apoi a teritoriilor din nordul Fâșiei Gaza adiacente orașelor israeliene Sderot și Ashkelon. Procesul ar continua până la alipirea întregii fâșii la teritoriul israelian.

Planul de anexare poate salva Guvernul Netanyahu

Netanyahu le-a spus miniștrilor din cabinetul său că administrația Donald Trump susține acest plan. Sursele ziarului au dezvăluit că ministrul de finanțe, extremistul de dreapta Bezalel Smotrich, i-a promis lui Netanyahu că va rămâne în guvern dacă planul de anexare va fi implementat.

Anterior, Bezalel Smotrich și ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, au amenințat cu depunerea demisiilor și destrămarea coaliției de guvernare dacă Guvernul va accepta un armistițiu în Fâșia Gaza fără ca Hamas să fie complet distrus.

The Times of Israel relatează că Benjamin Netanyahu ia în considerare mai multe opțiuni pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza, inclusiv o ocupație completă.

Dacă planul va fi implementat, armata israeliană își va permite și mai mult să opereze în zonele în care se crede că sunt ținuți ostaticii rămași în captivitatea Hamas, lucru pe care l-a evitat în mare măsură până acum. Armata israeliană a declarat recent că deține controlul asupra a aproximativ 75% din Fâșia Gaza.

Donald Trump recunoaște că palestinienii din Gaza suferă de foame

Guvernul israelian a anunțat luni că va reduce intensitatea operațiunilor în anumite părți ale Fâșiei Gaza și va deschide noi coridoare umanitare pentru populația din teritoriul palestinian. Ulterior, președintele american Trump a recunoscut că locuitorii din Gaza suferă de foame și s-a arătat deschis să înființeze centre alimentare în Fâșia Gaza pentru a facilita accesul la ajutoare umanitare.

Săptămâna trecută, Netanyahu și Trump s-au retras din negocierile cu Hamas pe motiv că mișcarea islamistă refuză să accepte un armistițiu în Gaza.

Autoritatea Palestiniană cere Hamas să-i predea controlul asupra Fâșiei Gaza

Pe de altă parte, prim-ministrul Autorităţii Palestiniene, Mohammad Mustafa, a cerut Hamas să se dezarmeze şi să predea controlul asupra Fâşiei Gaza.

Vorbind la o conferinţă privind soluţia celor două state, organizată la sediul ONU din New York, Mustafa a afirmat: „Hamas trebuie să renunţe la controlul asupra Fâşiei şi să predea armele Autorităţii Palestiniene”.

„Statul Palestina este singurul deţinător al dreptului de a guverna întreaga Fâşie Gaza”, a subliniat oficialul palestinian de rang înalt, cerând totodată Israelului să se retragă complet din enclavă.

Cererea Autorităţii Palestiniene ca Hamas să cedeze controlul asupra Gazei nu este nouă, notează CNN, potrivit news.ro.

În aprilie, preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, i-a numit pe membrii Hamas „fii de câini”, a cerut eliberarea ostaticilor israelieni rămaşi în Gaza şi dezarmarea mișcării islamiste, pe care Israelul o consideră teroristă.

Autoritatea Palestiniană a deţinut controlul administrativ asupra Fâșiei Gaza până în 2007. De atunci, Hamas a condus necontenit Gaza, iar Autoritatea Palestiniană a rămas cu părţi din Cisiordania.

Peste 600 de foști agenți Mossad îi cer lui Trump să intervină și să oprească sprijinul acordat lui Netanyahu în Gaza

Peste 600 de foști oficiali israelieni din domeniul securității cer președintelui SUA Donald Trump să intervină în conflictul din Gaza. Aceștia au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită presiuni asupra guvernului Netanyahu pentru încetarea războiului, potrivit The Jerusalim Post.

Foștii oficiali, printre care se numără foști șefi ai serviciilor de informații, susțin că Hamas nu mai reprezintă o amenințare strategică pentru Israel. Ei au difuzat și un videoclip în care își prezintă cererile.

„Fiecare dintre aceste persoane a participat la ședințele de cabinet și la cele mai sensibile procese decizionale”.

