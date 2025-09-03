Membre NATO din 2023, Forțele Aeriene Finlandeze continuă să folosească svastica pe steagurile lor. Acest simbol, asociat cu Germania nazistă, creează confuzie și disconfort în rândul vizitatorilor

Zeci de unități ale forțelor aeriene finlandeze încă poartă acest simbol pe steagurile lor, deși un nou logo este folosit pe scară largă de ani întregi.

Svastica a fost adoptată în 1918, cu mult înainte ca naziștii să o folosească. Un aristocrat suedez, Eric Graf von Rosen, a donat unul dintre primele avioane forțelor aeriene finlandeze, care avea pictat pe el simbolul său personal preferat, o svastică. Până în 1945, finlandezii au preluat acest simbol pentru toate avioanele lor de luptă.

Armata NATO care folosește încă steagul cu svastică: „Uneori apar situații neplăcute”
Noul logo al Forțelor Aeriene Finlandeze (dreapta) este folosit pe scară largă de ani întregi, însă svastica poate fi încă văzută pe multe dintre stemele și steagurile armatei

În 2020, forțele aeriene finlandeze au decis să elimine svastica din stemele și steagurile lor. Tomi Böhm, comandantul Comandamentului Aerian Karelia, a recunoscut: „Uneori apar situații neplăcute cu vizitatorii străini. Probabil că este mai înțelept să fi evoluat cu timpul”.

Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal
Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Cu toate acestea, armata finlandeză, atașată de tradiții, se dovedește mai rezistentă la schimbare decât se aștepta. Se argumentează că svastică are o tradiție diferită și mai lungă în Finlanda decât în Germania.

Politologul Teivo Teivainen de la Universitatea din Helsinki militează de ani întregi pentru eliminarea simbolului. El este convins că armata a înțeles acum „că nu poate păstra acest simbol ca parte a NATO”, Alianța include țări precum Germania, „unde svastică este clar înțeleasă ca un simbol negativ”.

Rămâne neclar când vor dispărea definitiv svasticile de pe ultimele steaguri ale escadrilelor finlandeze.


